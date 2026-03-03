哈米尼接班人選？　伊斯蘭共和國創建者之孫成關鍵

▲哈米尼在美軍轟炸中身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於美以聯手攻擊中喪命後，接班人選成為焦點。多家外媒指出，已故伊朗伊斯蘭共和國創建者何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）的孫子哈桑（Hassan Khomeini），可能在神職人員討論繼任時扮演關鍵角色。

哈米尼身亡後的繼任者人選

86歲的哈米尼身亡，使長期未明朗的繼承問題更顯迫切。儘管其年事已高，外界過去始終無法確定接班人選。今年1月全國動盪後，部分政治人物主張由較溫和人選接任，以穩固體制。

哈桑效忠1979年革命後建立的伊斯蘭共和國，但曾多次呼籲改革。2021年，他批評憲法監護委員會（Guardian Council）排除改革派參選，為強硬派總統萊希（Ebrahim Raisi）鋪路。2022年艾米尼（Mahsa Amini）之死引發示威，他要求當局透明說明，但也批評高喊反對哈米尼的群眾，在動亂期間最終仍站在體制一方。

進步派神學家

友人曾形容哈桑為「進步派神學家」，在音樂、女性權利與社會自由議題上較開放。他支持魯哈尼（Hassan Rouhani）政府達成2015年核協議，直至美國總統川普2018年退出。

哈桑曾被勸進參選總統但婉拒，也曾競選負責選出最高領袖的專家會議（Assembly of Experts），最終遭取消資格。外界認為此舉意在防範改革派挑戰。

依舊視以色列為敵

他曾提及軍隊不應干政，被視為暗批伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps, IRGC），但仍與其保持關係。去年以伊空戰期間，他致信哈米尼稱讚其領導，並形容以色列為「邪惡的猶太復國主義政權」。

傳記指出，他精通阿拉伯語與英語，21歲時前往庫姆（Qom）研讀伊斯蘭神學。