快訊／黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

▲黃國昌3日為偵訊示範帶案到北檢報到應訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席黃國昌卸下立法委員身分後，四處為即將到來的大選跑行程，3日上午持檢察官發出的傳票到台北地檢署報到。據了解，黃國昌因為去年在立法院質詢時，播放疑似京華城案的「偵訊示範帶」，被檢舉是變造偵訊錄音，檢察官以涉偽造文書罪嫌被告身份傳喚黃國昌釐清。

黃國昌2025年6月16日在立法院司法法制委員會上，為了質詢法務部長鄭銘謙，有關檢察官問案態度的議題，公開播放1段錄音檔，內容是1名疑似女檢察官與「朱將軍」的對話，鄭銘謙質疑音檔來源、指出可能涉及《個資法》，黃國昌在質詢尾聲才說錄音內容是「示範帶」。

不過當時同為民眾黨立委的張啓楷卻又爆料，已將柯文哲案檢察官訊問光碟仔仔細細聽了好幾次，「今天我們先播放了朱亞虎(京華城案被告、退役將領)的部分」、「民眾黨這段時間會將錄音檔陸續公布」，立即引起網友質疑是多年前民代烏龍爆料的「腳尾飯事件」翻版。

有民眾檢舉黃國昌播放的錄音內容疑似經過剪接、變造，民進黨立委王義川也向法務部長鄭銘謙告發黃國昌涉嫌偽造文書，經函轉台北地檢署分案調查音檔來源與真實性，檢察官在2025年7月間，先以他字案證人身分傳喚張啟楷，張啟楷當時結束庭訊後向媒體說：「希望今天來，對於導正檢察官的不正訊問是有幫助的」。