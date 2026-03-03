王定宇超貼心！　跟E級名媛過夜笑稱「選民服務」

▲王定宇開著白色休旅車（左）倒車進入劉怡萱位在台南的透天豪宅。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士透露，王定宇與劉怡萱應是從去年初開始感情升溫，去年六月雙方打得火熱，不時在劉位於台南的豪宅約會。根據本刊取得的監視器畫面，去年六月王定宇開車載劉怡萱回到台南市東區裕孝路透天別墅豪宅，王下車笑得燦爛，與劉一同進屋，兩人有說有笑。遇到熟人詢問王怎麼會進到豪宅？劉則推說：「王定宇委員是來附近選民服務！談一些事情。」似乎為掩飾兩人不可告人的關係。

▲劉怡萱名下的台南透天豪宅相當氣派，目前已透過房仲出售中，這其實是常如山出錢借名登記在她名下。

本刊調查，去年12月26日晚間，王定宇和劉怡萱一起開車回到台北市吳興街住處，只見王戴著球帽及口罩，似乎不想被人認出，王的手上提著大包小包，還拎著晚上要吃的餐點，一起走進電梯，王還順手按了劉住的樓層，2人談笑一起上樓，不知情的人還以為他們是夫妻。

直到隔天27日中午11點50分，2人才各自拉著一只行李箱，一前一後快步搭電梯下樓，王依舊戴口罩，西裝筆挺地開車出門。

初次轉換跑道競選立委的王定宇曾在造勢晚會上，公開感謝妻子多年協助，稱讚太太是他人生中最大的支柱。在臉書的自我介紹也寫著：「定宇最希望是個家居的人，陪孩子和家人窩一整天。」表達他對妻小的愛，一度博得愛妻立委美稱，不過，對照他接連傳出桃色緋聞，顯得格外諷刺。

▲王定宇（左）曾公開感謝妻子李淑吟（右）陪伴，但外遇風波不斷，引起各界關注。

王定宇問政風格強勢，曾任3屆台南市議員及3任立委，早期在南都廣播電台當節目主持人，後來擔任民進黨台南市黨部執行長，2008年10月21日時任中國海協會副會長張銘清訪問台南孔廟，王定宇率眾當面抗議，並將張推倒在地，被台南地檢署以傷害罪起訴，太太李淑吟聞訊和王一同出席記者會，不斷哽咽拭淚的畫面透過新聞頻道播送，還被網友喻為政壇正妹。王定宇後來因此案被判刑四個月定讞，他繳交罰金12萬餘元，免受牢獄之災。

2013年5月27日，王定宇與李淑吟在前總統李登輝見證下，參加東門巴克禮紀念教會的重新立約感恩禮拜，形同再次締結婚約。王定宇當時說，與妻子結婚時，他剛當選議員，基於不收紅包的想法，只在餐廳辦了一桌宴請雙方至親，因此對愛妻始終有份虧欠，為彌補妻子而決定參加感恩禮拜。如今王定宇再爆婚外情，對照他昔日對妻子所講的甜言蜜語，顯得格外諷刺。

▲王定宇花邊事件不斷，如今再爆多次赴社交名媛住家過夜，恐重創政治形象。



更多鏡週刊報導

王定宇奪人小三3／富商藏嬌金屋遭侵門踏戶 見王定宇遺留1物結局超展開

王定宇奪人小三4／從名教授到綠營戰將都暈船 劉怡萱小三黑歷史曝光