王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底如專業小三

▲劉怡萱多次介入他人家庭，堪稱職業級小三，屢屢登上新聞版面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了王定宇外，據調查，劉怡萱八卦緋聞不斷，還習慣性介入他人家庭，堪稱職業級小三，《蘋果日報》五年前曾直擊，綜藝天王吳宗憲開著千萬賓利名車載一名上圍傲人的長髮正妹，後來媒體查出該女就是劉怡萱，由於憲哥被拍到打完高爾夫球後與她有說有笑，還載她回到上億元豪宅住處，引起媒體關注二人關係。

出身台南的劉怡萱曾經有過一段婚姻，並育有一女，學生時代號稱「台南一枝花」，她在文化大學體育系念書時，曾被《壹週刊》以「網球名將爆師生不倫戀」為題踢爆，2006年僅23歲的她，跟時任文大體育系教授劉中興當街擁抱、親吻、牽手，且曾被劉的元配在士林加油站抓個正著，場面十分尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉怡萱大學時曾爆出師生戀，與文大教授不倫戀遭元配抓包。（翻攝壹週刊）

當時劉中興否認此事，不過，劉怡萱後來被媒體問到與憲哥的關係時，記者又追問她跟劉中興的往事，她表示二人已經很久沒有聯絡，且分開很久了，形同承認這段地下戀情。至於憲哥則表示，他與女兒住在一起，劉是生技業廠長，未在他家過夜，僅在一樓大廳坐了一下就離開。

▲劉怡萱（左）曾被《蘋果日報》直擊，與綜藝天王吳宗憲（右）一起打高爾夫，且同車被載至憲哥上億元豪宅。

對此，劉怡萱則解釋：「因為我們在討論研發生物科技類產品，跟憲哥也有業務往來，我也喜歡運動，有時候打球就順便聊。」雖然她大方受訪說明，依舊在演藝圈引起不小話題。

▲常如山（左）與劉怡萱（右）交往時，買屋登記在她名下，還花近600萬元買名車讓劉女代步。



更多鏡週刊報導

王定宇奪人小三5／王定宇X人妻、分租風波連環爆 妻屢上火線善後

王定宇奪人小三／獨家直擊！頻繁夜渡名媛小三香閨 王定宇再爆外遇