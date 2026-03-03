　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

王定宇（左）風流史頻傳，5年前曾遭本刊直擊與同黨美女發言人顏若芳（右）同居。

▲王定宇（左）風流史頻傳，5年前曾遭本刊直擊與同黨美女發言人顏若芳（右）同居。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

搶人小三的王定宇今年57歲，風流史一籮筐。五年前他遭本刊直擊踢爆同居民進黨美女發言人顏若芳，二人時常同進同出顏在台北市大同區安西街的住處，且頻繁過夜，一週最多達五次，顏若芳還充當司機載送王定宇或幫忙買早餐。

新聞曝光後，王定宇說他與顏若芳是房東與房客關係，他只是在台北租個休息處，妻子也知此事，顏若芳也說將房子以八千元價格分租給王定宇，只是遇到了就順道載一程，並常向王定宇請益政治上的問題。對此，網友大酸二人是純情房客俏房東。

本刊曾直擊王定宇（左）與顏若芳（右）在北市大同區一處小豪宅同居，2人事後堅稱是房東與房客關係。

▲本刊曾直擊王定宇（左）與顏若芳（右）在北市大同區一處小豪宅同居，2人事後堅稱是房東與房客關係。

可議的是，立法院提供中南部立委「台北會館、大安會館」二棟免費宿舍，地點都在台北市中心，緊鄰捷運站，且有駐衛警、廚房與接待室等資源可使用，環境優渥，外界質疑王定宇為何要花錢另外租房？此外，有媒體揭露與顏若芳的同房型格局圖，顯示唯一的衛浴就在主臥房內，若王定宇分租，不但不能隨便穿內衣褲在屋內走動，且王若要洗澡或上廁所，就要走進主臥室，與分租的常情不符。

不過，王定宇則稱屋內有二間廁所，是外界誤解顏的房子只有一間衛浴，後來他上政論節目也坦承，孤男寡女生活在一個空間的確不妥，公開對家人及顏若芳等人道歉，強調事情原貌就是租屋，也不再租了，但仍未釋疑，過程依舊疑點重重。

王定宇（左）曾公開感謝妻子李淑吟（右）陪伴，但外遇風波不斷，引起各界關注。

▲王定宇（左）曾公開感謝妻子李淑吟（右）陪伴，但外遇風波不斷，引起各界關注。

此外，狗仔葛斯齊前年以直播、貼文等方式，影射王定宇外遇人妻，且傳LINE「我想要你」「要穿怎樣來見我，拍給我看」給女方，據傳女方是醫生娘，王定宇認為葛造謠，憤而提出刑事加重誹謗告訴及民事求償180萬元。

王定宇的台南服務處5年前曾被噴漆「幹人妻很爽嗎」，引起地方議論。（翻攝畫面）

▲王定宇的台南服務處5年前曾被噴漆「幹人妻很爽嗎」，引起地方議論。

葛斯齊出庭時信誓旦旦稱，一名女粉絲向他稱跟王定宇很熟，且出示二人對話，他多方查證認為王台南服務處曾被人噴漆寫著「幹人妻很爽嗎」等字眼，即在敘述此事，還比對王的LINE貼圖、頭貼和臉書打卡時間等資料，認為女方所言並非造假，因此決定PO文踢爆。

不過，北檢傳喚該名女粉絲作證，對方表示有精神病史，長期服用身心科疾病藥物，並提出病歷為憑，且稱對話截圖是為迎合八卦加以製作，但相關LINE對話及製圖軟體已刪除，檢方無法透過鑑識技術確認真偽，僅能依照現有證據採信證人所述，同時認為葛斯齊所言並非無憑無據，最後以罪嫌不足判不起訴，民事部分則由台北地院審理中。


更多鏡週刊報導
王定宇奪人小三／獨家直擊！頻繁夜渡名媛小三香閨　王定宇再爆外遇
王定宇奪人小三1／陪吃高檔日料、豪宅幽會　王定宇、劉怡萱甜蜜煲地下情

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

