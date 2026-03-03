王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

▲王定宇在接受本刊求證時，自爆已於去年8月離婚，不過他遭監視器錄下的時間卻是去年6月。圖為資料照（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

3連霸立委王定宇驚爆與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱在台北及台南2地共築愛巢，對此，王定宇向本刊表示，他絕對沒有婚外情，他在去年初就開始與太太協議離婚，並在去年8月完成離婚手續。

王定宇透過視訊方式向本刊出示身份證正反面，顯示在去年8月26日完成換發，配偶欄則是空白，他進一步表示，他的2個兒子都是證人，他只是為了顧及家人，所以都沒有對外透露此事，因此，外界都不知情。

他還強調，和太太協議分手，家人都知道此事，太太目前仍在他的服務處上班，他很感謝太太的付出。

不過，王定宇當時出入劉女台北住處都戴口罩或球帽，一副神祕模樣依舊啓人疑竇，況且常如山早在去年6月間透過監視器發現劉怡萱帶王定宇回家，並把監視器畫面傳給劉女看，是否因此讓王定宇或劉女有所防備，不得而知。

話鋒一轉，王定宇還指出，此事是一位富商涉嫌性侵女員工未遂，刻意藉此轉移焦點來抹黑他，手段非常不道德，該名女員工因被跟監騷擾，身心受創已在看身心科，由律師及女警輪流陪伴。



更多鏡週刊報導

王定宇奪人小三／獨家直擊！頻繁夜渡名媛小三香閨 王定宇再爆外遇

王定宇奪人小三1／陪吃高檔日料、豪宅幽會 王定宇、劉怡萱甜蜜煲地下情

王定宇奪人小三2／到府「選民服務」超貼心 王定宇偷情監視器全都錄