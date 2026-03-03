醫美教父的小三被搶走！　突襲怒見王定宇遺留物

▲常如山曾撞見王定宇的車出現在台南豪宅外頭車道，與劉怡萱爆發爭執。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊掌握，去年十月，常如山晚上臨時前往裕孝路住處找劉女，一到就看見王定宇的保母車停在外頭車道，車子沒有熄火，當時人在車子旁邊的劉怡萱見狀想要離開，雙方此時發生爭執，常懷疑王定宇人在屋內，便開門往樓上找人，上到三樓就看見王定宇的競選背心擺在沙發上。常如山當時了然於胸，立刻掉頭走人，這才讓劉怡萱劈腿、王定宇搶人小三的消息在地方開始悶燒。

知情人士告訴本刊，劉怡萱對外自稱是愛爾麗執行長，實際上並非集團員工也未領薪水，由於她外型亮麗，加上公關手腕靈活，與常如山交往期間，劉希望在愛爾麗集團有頭銜，常因熱心公益，近年捐款數億元添置高階救護車、復康巴士、軍規救生快艇及醫療設備，並支持籃球等多項運動，劉自稱執行長陪同出席，因而結識了一堆政商名流。

▲常如山與劉怡萱交往時，買屋登記在她名下，還花近600萬元買名車（圖）讓劉女代步。

軍人出身的常如山重情重義，前後花了近億元，以借名登記方式在台北市吳興街、台南市裕誠路與裕孝路買了3間豪宅，將房子登記在劉怡萱名下，包括水電、稅金、貸款、裝潢及管理費都由常如山包辦，就連劉與前夫所生的女兒，不論學校要繳的10萬元家長會費，或讓劉女前夫用來接送小孩的近百萬元休旅車，常如山都毫不吝嗇買單，對劉呵護有加。

▲常如山不僅買房，連同數百萬元的裝潢費也買單不手軟。

此外，常如山還花近千萬元買下瑪莎拉蒂與保時捷2輛名車讓劉怡萱代步，包括劉平常穿戴的寶格麗等名錶與項鍊也是大手筆贈送，就連劉帶女兒出國的20萬元旅費，甚至每月最少10來萬元、最多80幾萬元的信用卡費，常全數買單。

▲劉怡萱代步車由常如山轉讓提供，雙方簽有契約為憑。

▲常如山（左）與劉怡萱（右）交往時，買屋登記在她名下，還花近600萬元買名車讓劉女代步。

曾任前立委施明德、前國大黃昭凱助理的王定宇，1998年首度代表民進黨參選台南市議員高票落選，2002年他捲土重來，在台南市第一選區以第二高票當選議員。連任議員後，曾二度轉戰立委，都未能獲得黨提名，直到第三度挑戰才被提名，在2016年首度角逐立委，拿下15萬3千多票，成為全國最高得票紀錄，奠定他在民進黨戰將的地位，但隨著他花邊新聞不斷，如今又爆發搶人小三、與社交名媛共築愛巢，恐再度重創他的形象。



