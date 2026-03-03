綠綠的！王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅淪偷情地

▲王定宇花邊事件不斷，如今再爆多次赴社交名媛住家過夜，恐重創政治形象。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨立委王定宇婚外情再添一筆！本刊掌握，近來王與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱在南、北二地共築愛巢，多次出入劉女位於台南市東區及台北市信義區的豪宅過夜。本刊取得監視器畫面，發現兩人互動頻繁，王不但握有社區門禁遙控器，能自由出入劉女住處，且幾乎車進車出，戴口罩搭電梯直接進門，擺明刻意隱匿身分，讓外人難以察覺。

本刊調查，王定宇與劉怡萱早在去年初就暗通款曲，劉曾叫司機繞到立法院接王，王見到劉的車子抵達，即快速上車，前往晶華酒店旁小巷的「湯葉鮨」日本料理店用餐，內有包廂，號稱台北隱藏版高級無菜單日本料理，不少食材都從日本空運而來，晚間套餐要價六千元，成為不少政商名流或藝人聚會的愛店。

▲劉怡萱貼心地叫司機到立法院載王定宇，2人共赴北市晶華酒店旁的「湯葉鮨」高檔日本料理店（圖）用餐。

更驚爆的是，王定宇這回是搶人小三。本刊調查，劉怡萱幾年前便和愛爾麗集團總裁常如山交往，從他們一起外出同車的照片可以看出，雙方親密關係不言可喻。

▲常如山（左）與劉怡萱（右）交往時，買屋登記在她名下，還花近600萬元買名車讓劉女代步。

常如山為愛還砸重金買下台南市東區裕孝路的透天別墅，以及台北市信義區吳興街的豪宅，作為兩人的愛巢。常如山有這二棟豪宅的鑰匙，也給了劉怡萱一副，主要是方便兩人約會。由於買屋價金及裝潢等費用都是常如山支付，當初為了防盜安裝的監視器，沒想到卻拍到王定宇侵門踏戶、搶走佳人的不堪畫面。

▲劉怡萱位在北市吳興街的豪宅，也是常如山出資所買。

親近常如山的友人說，常如山萬萬沒想到自己花錢買的豪宅，竟然成為劉怡萱養小王的淫窩。知情人士透露，去年十月常如山晚上臨時前往裕孝路住處找劉，一到就看見王定宇的車子停在外頭車道，車子沒有熄火，當時人在車子旁邊的劉怡萱見狀想要離開，雙方此時發生爭執，常懷疑王定宇人在屋內，便開門往樓上找人，上到三樓就看見王定宇的競選背心擺在沙發上。常如山當時了然於胸，立刻掉頭走人，這才讓劉怡萱劈腿、王定宇搶人小三的消息在地方開始悶燒。

