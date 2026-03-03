　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王惠美傳接任內政部長　劉世芳冷淡回應

▲總統賴清德到彰化，縣長王惠美為地方經濟建設請命。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲總統賴清德到彰化，縣長王惠美為地方經濟建設請命。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者葉國吏／綜合報導　

彰化縣長王惠美即將於今年底屆滿卸任，關於其未來動向引發地方熱議。根據《CTWANT》報導，王惠美可能被延攬入閣擔任內政部長或教育部長，對此，現任內政部長劉世芳聽聞冷淡回應。

針對這項傳聞，現任內政部長劉世芳2日下午出席高雄社會住宅動土典禮時，被媒體詢問王惠美是否可能接任其職位。由於媒體一度口誤將王惠美說成民進黨立委王美惠，劉世芳起初還疑惑反問「王美惠不是要選嘉義市長嗎？」在確認是指彰化縣長王惠美後，劉世芳隨即驚訝反問「有沒有弄錯？」並冷淡表示「我不清楚」。

府會和諧淡化政黨色彩　卸任後有望成跨黨派黑馬
王惠美在彰化執政8年期間，因採取淡化政黨色彩、維持府會和諧的路線，獲得不分藍綠的評價。地方人士分析，若王惠美入閣，不僅符合賴政府尋求朝野平衡的布局，也能藉其豐富的地方治理經驗，為中央部會挹注新能量。然而對於相關揣測，王惠美本人並未多作回應，縣府僅強調縣長目前專注於履行任內最後一年的施政目標，對於未來發展尚未有具體規劃。

劉世芳面對「接班人」的敏感話題，劉世芳在結束聯訪前僅以不知情帶過，留給外界想像空間。隨著2026年地方選舉將近，各政黨母雞的去處與中央人事布局緊密掛鉤，王惠美是否真如傳聞所言從地方首長晉身中央部會首長，將是未來台灣政壇觀察「賴式人事」是否真能超越黨派的重要指標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國！　德派專機撤僑
孫協志婚禮「親媽缺席」主婚人是她！　婆媳關係根本不認識
宮崎終於放晴！費爾柴德初亮相在即　張峻瑋先發對母隊軟銀
馬國弼欠債5000萬「還到剩5萬」　律師驚嘆：稀有動物
美官員：未來24小時內「大幅升級」攻擊伊朗
綠綠的！王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅淪偷情地
美軍：對伊開戰48小時擊中逾1250目標　增至6官兵陣亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

王定宇超貼心！　跟E級名媛過夜笑稱「選民服務」

王惠美傳接任內政部長　劉世芳冷淡回應

賴清德桃園市長誰來選　有人建議借用鄭文燦

民進黨台北市「扶君計畫」曝光！　賈永婕是潛在人選

輸球瞬間的溫柔！大谷翔平燦笑鼓掌為隊友喝采　日網感動到哭

民進黨「新竹市長人選」爆黑馬　美女發言人被點名

日本武士防線生鏽、內外野配合失靈！井端弘和：對台前一定要調整

2美眾議員致函宏都拉斯總統　籲跟台灣恢復邦交「比中國好100倍」

中東戰火狂燒！以色列升級「紅色警示」　外交部證實助2國人離境

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

王定宇超貼心！　跟E級名媛過夜笑稱「選民服務」

王惠美傳接任內政部長　劉世芳冷淡回應

賴清德桃園市長誰來選　有人建議借用鄭文燦

民進黨台北市「扶君計畫」曝光！　賈永婕是潛在人選

輸球瞬間的溫柔！大谷翔平燦笑鼓掌為隊友喝采　日網感動到哭

民進黨「新竹市長人選」爆黑馬　美女發言人被點名

日本武士防線生鏽、內外野配合失靈！井端弘和：對台前一定要調整

2美眾議員致函宏都拉斯總統　籲跟台灣恢復邦交「比中國好100倍」

中東戰火狂燒！以色列升級「紅色警示」　外交部證實助2國人離境

網推「戰痘3神藥」爆紅！藥師揭藥局不敢賣真相　臉恐越擦越爛

白宮證實擊斃49名伊朗高層　川普讚：進度大幅超前

2026兩會／政府工作報告對台論述　分析：將繼續當前政策節奏

3月3日星座運勢／獅子桃花朵朵開　處女有利相親

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

快訊／美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國！　德派專機撤僑

王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

賈吉領軍豪華美國隊：我的工作是讓大家變更好

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

摩薩德爆扮牙醫「植入追蹤器」　伊朗高層遭鎖定團滅

【該回家了】麻將打到太晚！臘腸狗嚶嚶叫吵著要回家

政治熱門新聞

民進黨「新竹市長人選」爆黑馬　美女發言人被點名

中東戰火升溫！外交部助2國人離境以色列

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

民進黨台北市「扶君計畫」曝光！　賈永婕是潛在人選

輸球也帥炸！大谷翔平暖舉動瘋傳

2美眾議員致函宏都拉斯總統　籲跟台灣恢復邦交「比中國好100倍」

日本隊防線失靈　監督說該反省

媽媽「捷運管教小孩」遭攻擊！兇手疑為綠黨人士　政策會主任急回應

王惠美傳接任內政部長　劉世芳冷淡回應

王惠美柔軟身段賴清德也服了　傳卸任縣長入閣倒數

賴清德桃園市長誰來選　有人建議借用鄭文燦

學者：出手伊朗是川普最具風險決定　全球最接近「全面失控」的時刻

遭爆曾收中企高管外甥政治獻金　劉世芳親還原時序

王定宇超貼心！　跟E級名媛過夜笑稱「選民服務」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

血糖飆800送ICU！30歲男「血管爆開」　醫示警3類食物

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

黑熊被關27年　重獲自由仰望藍天

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面