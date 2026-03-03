王惠美傳接任內政部長　劉世芳冷淡回應

▲總統賴清德到彰化，縣長王惠美為地方經濟建設請命。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者葉國吏／綜合報導

彰化縣長王惠美即將於今年底屆滿卸任，關於其未來動向引發地方熱議。根據《CTWANT》報導，王惠美可能被延攬入閣擔任內政部長或教育部長，對此，現任內政部長劉世芳聽聞冷淡回應。

針對這項傳聞，現任內政部長劉世芳2日下午出席高雄社會住宅動土典禮時，被媒體詢問王惠美是否可能接任其職位。由於媒體一度口誤將王惠美說成民進黨立委王美惠，劉世芳起初還疑惑反問「王美惠不是要選嘉義市長嗎？」在確認是指彰化縣長王惠美後，劉世芳隨即驚訝反問「有沒有弄錯？」並冷淡表示「我不清楚」。

府會和諧淡化政黨色彩 卸任後有望成跨黨派黑馬

王惠美在彰化執政8年期間，因採取淡化政黨色彩、維持府會和諧的路線，獲得不分藍綠的評價。地方人士分析，若王惠美入閣，不僅符合賴政府尋求朝野平衡的布局，也能藉其豐富的地方治理經驗，為中央部會挹注新能量。然而對於相關揣測，王惠美本人並未多作回應，縣府僅強調縣長目前專注於履行任內最後一年的施政目標，對於未來發展尚未有具體規劃。

劉世芳面對「接班人」的敏感話題，劉世芳在結束聯訪前僅以不知情帶過，留給外界想像空間。隨著2026年地方選舉將近，各政黨母雞的去處與中央人事布局緊密掛鉤，王惠美是否真如傳聞所言從地方首長晉身中央部會首長，將是未來台灣政壇觀察「賴式人事」是否真能超越黨派的重要指標。