王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

▲王定宇倒車進入劉怡萱的透天豪宅。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

3連霸立委王定宇再爆婚外情！本刊掌握，王定宇近來與擁有32E好身材、自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢，本刊取得監視器畫面，發現王定宇與劉怡萱多次進出2地住處甚至過夜，王在台南愛巢車庫準備走進房間前還面露神祕燦笑，態度自若大膽，進出台北豪宅則顯得格外小心，搭電梯入屋前都會戴球帽及口罩，有時還會與劉帶著晚餐等食材，拎著大包小包，宛如老夫老妻一同進出。王的地下情不斷，勢必再掀政壇風暴。

▲王定宇笑瞇瞇地下車，過程全被監視器錄下。

▲王定宇與劉怡萱一前一後拉開紗門，進入劉女住處。此房產是愛爾麗集團總裁常如山出資借名登記在劉名下。

不只在台南愛巢頻頻約會，據目擊者表示，王定宇北上立法院開會，也曾多次到劉怡萱的台北住處過夜，隔天才西裝筆挺出門，有次則是半夜11點驅車抵達，停留2小時才走。

本刊調查，去年12月26日晚間，王定宇和劉怡萱一起開車回到台北市吳興街住處，只見王戴著球帽及口罩，似乎不想被人認出，王的手上提著大包小包，還拎著晚上要吃的餐點，一起走進電梯，王還順手按了劉住的樓層，2人談笑一起上樓，不知情的人還以為他們是夫妻。

▲劉怡萱位在北市吳興街的豪宅，也是常如山出資所買。

直到隔天27日中午11點50分，2人才各自拉著一只行李箱，一前一後快步搭電梯下樓，王依舊戴口罩，西裝筆挺地開車出門。王一早在臉書寫道「早安，8:06的台灣，我要開始今天的工作囉，一起加油！」附圖則是一張綠油油的鄉村稻田照片，而他當時還在劉怡萱的台北住處。

▲王定宇去年底在臉書向粉絲問早，並附上一張綠油油的農田照，其實他當時正在劉怡萱的台北住處。

隔2天、29日，中國宣布環台軍演，王定宇在臉書頻頻發文譴責對岸，晚上9點多又開著白色座車進入吳興街愛巢，只見他左手拎著黑色公事包及牛皮提袋，右手忙著滑手機，上樓過程中還用單手回覆訊息，連搭電梯的短短幾分鐘也要充分利用，堪稱時間管理大師。

▲劉怡萱多次介入他人家庭，手上名錶是愛爾麗集團總裁常如山所贈。

王定宇再爆婚外情，恐重創政治形象。

31日上午近9點，王定宇又戴著口罩、穿西裝打領帶，拎著公事包開車出門，劉怡萱則在下午一點左右叫Uber外出，似乎不想讓鄰居撞見他們在此過夜甚至同進同出。

今年1月7日深夜11點半，王定宇獨自開著白色休旅車至吳興街愛巢，停好車後上樓，待了約2個半小時，至8日凌晨近2點才驅車離開，如同過去幾次一樣熟門熟路，儼然住戶隨意進出，明顯再爆不倫戀。

▲常如山（左）與劉怡萱（右）交往時，買屋登記在她名下，還花近600萬元買名車讓劉女代步。

