3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17e「加量不加價」果粉狂讚超佛　上市日期公開16e秒下架

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 1日晚間閃電公開平價機種 iPhone 17e販售資訊，搭載與iPhone 17同等級的A19晶片，同時最低容量將從256G起，並提供新色「嫩粉色」。對此，在「多方加持」的情況下，iPhone 17e也與去年維持相同價格21,900元起，被果粉大讚「加量不加價」，將從4日9點15分開放預購、11日正式上市，但就在開賣資訊公開後，16e也火速從Apple官網上下架。

▼iPhone 17e「加量不加價」引起討論，但上一代16e在上市資訊公開後立刻下架商店頁。

▲▼蘋果推出iPhone 17e。（圖／蘋果官網）

iPhone 17e 採用 3 奈米製程的 A19 處理器，配置 6 核心 CPU 與 4 核心 GPU，並內建 16 核神經網路引擎，可完整支援 Apple Intelligence 各項生成式 AI 功能。行動網路方面，則首度下放 Apple 自研的 C1X 數據機，官方指出傳輸速度較前代提升 2 倍、功耗降低約 30%，也讓新機在影片播放情境下，最長可達 26 小時續航表現。

補齊MagSafe　耐用度與設計維持經典在外觀設計上，iPhone 17e 延續 6.1 吋 Super Retina XDR OLED 螢幕，未導入動態島，仍採用瀏海設計，搭配 Face ID。正面玻璃升級為第二代超瓷晶盾，抗刮能力提升 3 倍，並具備 IP68 防塵防水等級。值得注意的是，iPhone 17e 補回前代缺席的 MagSafe 磁吸充電，最高支援 15W 無線快充，正式接軌完整的磁吸配件生態系。

▲▼蘋果推出iPhone 17e。（圖／蘋果官網）

單鏡頭也能當雙鏡用　相機規格不縮水
相機配置方面，iPhone 17e 維持單顆 4,800 萬畫素 Fusion 主鏡頭，但透過高畫素裁切，提供「光學品質」的 2 倍望遠效果，等於一顆鏡頭兼具廣角與望遠用途。新機同時支援次世代人像模式，可拍攝後再調整景深與對焦點，錄影規格則支援 4K 60fps Dolby Vision；前鏡頭為 1,200 萬畫素 TrueDepth 相機。

嫩粉色成亮點　台灣3月4日開放預購
配色方面，iPhone 17e 除了黑色、白色外，新增柔和霧面質感的「嫩粉色」，成為這次最受矚目的新色選項。容量則提供 256GB 與 512GB 兩種版本，台灣售價分別為 21,900 元與 28,900 元。官方公布，新機將於 3 月 4 日晚間 9 點 15 分在台開放預購，並於 3 月 11 日正式上市。

而在iPhone 17e公開資訊後，16e立即從商店頁面下架。

02/28 全台詐欺最新數據

324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國！　德派專機撤僑
孫協志婚禮「親媽缺席」主婚人是她！　婆媳關係根本不認識
宮崎終於放晴！費爾柴德初亮相在即　張峻瑋先發對母隊軟銀
馬國弼欠債5000萬「還到剩5萬」　律師驚嘆：稀有動物
美官員：未來24小時內「大幅升級」攻擊伊朗
綠綠的！王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅淪偷情地
美軍：對伊開戰48小時擊中逾1250目標　增至6官兵陣亡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

iPhone 17e「加量不加價」

iPhone

