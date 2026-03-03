馬國弼欠債5000萬「還到剩5萬」　律師驚嘆：稀有動物

▲馬國弼近日接受《ETtoday星光雲》專訪，透露自己是如何走過人生低谷。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人馬國弼2013年因簽賭欠下5000萬元債務，但他放下明星身分，近年來身兼多職，從事搬家工人、Uber司機、印刷公司業務等工作，還到只剩5萬元。對此，律師王至德深感佩服，直言現代社會「欠錢是老大」，馬國畢選擇面對，「簡直是稀有動物」。

放下身分拚命工作 搬家工人、開Uber都做

[廣告]請繼續往下閱讀...

王至德表示，馬國弼剛欠債的時候，陸續傳出與太太離婚，失去工作機會，當時他心想「這個人可能從此就消失了」，結果這幾年看到馬國弼努力工作還債，從搬家工人、開uber、印刷公司業務無所不包。

他直言，演藝圈很現實，涉賭藝人通常會被節目組列入黑名單，畢竟通告藝人比律師還多，何必找麻煩？但康康不僅借錢給馬國弼，帶對方上節目增加收入，而且馬僅有的通告機會也大多來自胡瓜的節目，雪中送炭，令人感到溫暖。

▲馬國弼（原名馬國畢）。（圖／記者黃庠棻攝）

不逃債不消失 律師感嘆：現代社會很少見

王至德感嘆，他不得不佩服馬國畢的堅強，因為換作一般人，可能早就「人間蒸發」，逃債一生，但馬國畢選擇面對，在現代社會這種「欠錢的是老大」的氛圍下，簡直是稀有動物。

王至德認為，債務只要肯面對，總是有解決的方法，想不開絕對不是最好的方法。如果真的還不出來，也可以聲請更生或清算來解決債務，儘管期間會被限制出境、限制奢靡生活，但總比每天接到催討電話好。