　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬國弼欠債5000萬「還到剩5萬」　律師驚嘆：稀有動物

▲▼馬國弼過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲馬國弼近日接受《ETtoday星光雲》專訪，透露自己是如何走過人生低谷。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人馬國弼2013年因簽賭欠下5000萬元債務，但他放下明星身分，近年來身兼多職，從事搬家工人、Uber司機、印刷公司業務等工作，還到只剩5萬元。對此，律師王至德深感佩服，直言現代社會「欠錢是老大」，馬國畢選擇面對，「簡直是稀有動物」。

放下身分拚命工作　搬家工人、開Uber都做

[廣告]請繼續往下閱讀...

王至德表示，馬國弼剛欠債的時候，陸續傳出與太太離婚，失去工作機會，當時他心想「這個人可能從此就消失了」，結果這幾年看到馬國弼努力工作還債，從搬家工人、開uber、印刷公司業務無所不包。

他直言，演藝圈很現實，涉賭藝人通常會被節目組列入黑名單，畢竟通告藝人比律師還多，何必找麻煩？但康康不僅借錢給馬國弼，帶對方上節目增加收入，而且馬僅有的通告機會也大多來自胡瓜的節目，雪中送炭，令人感到溫暖。

▲馬國弼（原名馬國畢）。（圖／記者黃庠棻攝）

▲馬國弼（原名馬國畢）。（圖／記者黃庠棻攝）

不逃債不消失　律師感嘆：現代社會很少見

王至德感嘆，他不得不佩服馬國畢的堅強，因為換作一般人，可能早就「人間蒸發」，逃債一生，但馬國畢選擇面對，在現代社會這種「欠錢的是老大」的氛圍下，簡直是稀有動物。

王至德認為，債務只要肯面對，總是有解決的方法，想不開絕對不是最好的方法。如果真的還不出來，也可以聲請更生或清算來解決債務，儘管期間會被限制出境、限制奢靡生活，但總比每天接到催討電話好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國！　德派專機撤僑
孫協志婚禮「親媽缺席」主婚人是她！　婆媳關係根本不認識
宮崎終於放晴！費爾柴德初亮相在即　張峻瑋先發對母隊軟銀
馬國弼欠債5000萬「還到剩5萬」　律師驚嘆：稀有動物
美官員：未來24小時內「大幅升級」攻擊伊朗
綠綠的！王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅淪偷情地
美軍：對伊開戰48小時擊中逾1250目標　增至6官兵陣亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

快訊／全台變天　1縣市大雨特報

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底如專業小三

馬國弼欠債5000萬「還到剩5萬」　律師驚嘆：稀有動物

小巨蛋溜冰場也有「撞人族」　撞倒6歲童嗆：不會溜別溜

今挑戰冷氣團！　下波估更強

真·天選之人！　小五生8聖筊奪80萬油電車

今元宵「2黃金時段」存錢　補整年財庫

今元宵節「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

鋒面來了！　今全台雨最大

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

快訊／全台變天　1縣市大雨特報

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底如專業小三

馬國弼欠債5000萬「還到剩5萬」　律師驚嘆：稀有動物

小巨蛋溜冰場也有「撞人族」　撞倒6歲童嗆：不會溜別溜

今挑戰冷氣團！　下波估更強

真·天選之人！　小五生8聖筊奪80萬油電車

今元宵「2黃金時段」存錢　補整年財庫

今元宵節「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

鋒面來了！　今全台雨最大

網推「戰痘3神藥」爆紅！藥師揭藥局不敢賣真相　臉恐越擦越爛

白宮證實擊斃49名伊朗高層　川普讚：進度大幅超前

2026兩會／政府工作報告對台論述　分析：將繼續當前政策節奏

3月3日星座運勢／獅子桃花朵朵開　處女有利相親

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

快訊／美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國！　德派專機撤僑

王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

賈吉領軍豪華美國隊：我的工作是讓大家變更好

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

摩薩德爆扮牙醫「植入追蹤器」　伊朗高層遭鎖定團滅

【快出來啊】橘貓想吃零食 手轉動玩具下秒低頭確認

生活熱門新聞

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

存摺不補登會怎麼樣？　網曝1功用超重要

馬國弼欠債5000萬「還剩5萬」　律師讚：稀有動物

明雨最大！　鋒面掃全台

今挑戰冷氣團！　下波估更強

鋒面來了！　今全台雨最大

今元宵節「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

今元宵「2黃金時段」存錢　補整年財庫

科技男「婚後窮的像狗」40K妻卻爽爆！　兩派吵翻

真·天選之人！　小五生8聖筊奪80萬油電車

入夜冷空氣南下變天　明後天全台降溫有雨

台北市最便宜油飯突歇業！老闆親曝真相

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

更多熱門

相關新聞

悶殺腦麻兒獲特赦！律師提「2舊案」

悶殺腦麻兒獲特赦！律師提「2舊案」

台北市松山區復興北路一處民宅2023年間發生一起人倫悲劇，80多歲林劉姓阿嬤照顧癱瘓在床的兒子50多年，因擔憂自己離世後兒子沒人照顧，因此悶殺兒子，而總統賴清德12日批示，在農曆年前特赦林劉老太太。對此，律師王至德提及過去類似的悲劇案例，並分享自身看法。

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

馬國畢高空彈跳「被一腳踢下去」還原驚險瞬間

馬國畢高空彈跳「被一腳踢下去」還原驚險瞬間

八點檔爆橘拳再升級！洪都拉斯爆氣「怒潑豆渣」

八點檔爆橘拳再升級！洪都拉斯爆氣「怒潑豆渣」

八點檔10演員現身板橋！洪都拉斯認了：很久沒見女兒

八點檔10演員現身板橋！洪都拉斯認了：很久沒見女兒

關鍵字：

馬國弼法老王王至德

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

血糖飆800送ICU！30歲男「血管爆開」　醫示警3類食物

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

黑熊被關27年　重獲自由仰望藍天

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面