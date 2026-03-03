賴清德桃園市長誰來選　有人建議借用鄭文燦

▲民進黨2022桃園交棒失敗，黨內希望今年能打出不一樣的選戰。（圖／鏡週刊提供，下同）

備戰九合一，民進黨早在去年第4季啟動提名工作，選對會原盼農曆年前敲定所有縣市長人選，但至今仍有北市、桃園、新竹縣市、花蓮及離島等7縣市的提名工作未定；相較下，國民黨大有後來居上氣勢，不只雙北「萬川連線」被看好能帶動全國藍營選情，首都圈蔣萬安、李四川、張善政、謝國樑陣容整齊，令綠營內部頗感焦慮，生怕明明起跑在先，卻被迎頭趕上。

桃園市長部分，一綠營要角透露，黨主席賴清德原本鎖定民進黨前祕書長林右昌。本刊調查，春節前，賴曾徵詢林是否願意投入桃園市長選戰，當時林婉拒。事實上，林卸任祕書長後先後訪問美國、以色列等地，並持續透過社群媒體與公眾維持互動，他在臉書自述「趁著現在無官無職，海闊天空一身輕」，期盼把握這段期間多陪伴年邁雙親與妻子，據悉，林右昌已申請在4月、清明節後以訪問學人身分赴美停留數月，透過實際行動來表示無意參加2026年選戰的決心。

▲王義川出戰桃園市長的呼聲高。

除林右昌，本刊也掌握，賴近日已不只一次約詢王義川投入桃園的意願，而王的態度是「不怯戰，但不主動爭取」，就看最後賴與選對會如何決定，若林右昌仍舊無意願，徵召王也尚未定案，民進黨盼最遲3月底，依現有表態人選做內參民調來決定。黨內也有人建議，桃園是逆風戰，過去鄭文燦執政8年從金主、企業到地方組織至今仍有不小影響力，選戰階段應適時整合、借助燦團隊。



