民進黨台北市「扶君計畫」曝光！　賈永婕是潛在人選

▲鄭麗君是民進黨內呼聲最高的北市長人選。（圖／鏡週刊提供，下同）

九合一大選選情增溫，民進黨提名工作雖起跑較早，至今卻仍有北桃等7縣市未定。本刊掌握，綠營持續「扶君計畫」力拱副閣揆鄭麗君出戰北市；桃園部分，賴清德已先後徵詢林右昌、王義川意願，人選呼之欲出；新竹市人選討論眾多，竹市信賴之友會理事長吳國治、行政院發言人李慧芝等都被點名。此外，年前拍板的幾名縣市長人選已把握農曆春節走訪選區搶票，綠營盼各縣市母雞在4月議員初選結束時能全部就位，在年底選戰開出紅盤。

被視為全台選戰領頭羊的台北市長人選，本刊掌握，從農曆年前至今，綠營內部各系統不約而同力拱鄭麗君，被黨內戲稱是「扶君計畫」，不僅新系要角段宜康、吳思瑤都暗示鄭是「最強候選人」，新系北市議員林亮君年後更進一步在臉書寫明：「唯有兼具經貿談判手腕與文化視野的鄭麗君，才能將台北真正打造成一座與台灣經濟地位相稱、具備文化高度的國際都市。」同樣被點名出戰北市長的北市立委王世堅受訪也說：「最強的就是鄭麗君，所以總統沒有找我談的道理。」

▲台灣在與美國的對等關稅談判談出好成績，鄭麗君被認為功不可沒。

不只如此，新北市長參選人蘇巧慧也在社群貼出與鄭麗君合照，並賣關子稱「不解釋」，隨即引來網友留言大讚「雙北最強組合」、「如果這是我們的雙北市長，該有多幸福」，宜蘭縣長參選人林國漳、基隆市長參選人童子瑋也都接力留言，曬出自己與鄭的合照，黨內「扶君」登場的期盼溢於言表。

▲蘇巧慧（右）在threads貼出與鄭麗君（左）合照，引發廣大網友回響。

不過，鄭要出線成為北市長人選，除她個人意願始終不高，更有關稅談判後續未知變數成為難關。黨內觀察，鄭處境與2022年陳時中從疫情指揮官轉換身分投入北市長選舉相似，當時陳的團隊頗費一番心思鋪排徵召時程與陳的轉身姿態，如今因美國最高法院撤銷對等關稅的法律基礎，無疑為台美對等貿易協定（ART）增添變數，鄭身為談判團隊領軍人物，何時是她投入參選的最佳時機？若投入選舉，關稅談判團隊陣前換將是否衝擊台美談判默契？都是綠營高層必須思考的難題。

▲林國漳（左）回應蘇巧慧threads貼文，也曬出與鄭麗君（右）合照。

▲童子瑋（右）隨後也接龍曬出與鄭麗君（左）合照。

儘管關稅變數在前，黨內也有許多聲音認為「現在就是鄭登場的最好時機」，畢竟談判本就是團體作戰，而台灣談判團隊非常強，即使鄭離開，還有談判辦公室總代表楊珍妮撐住。一黨內人士便直言，無論是當時的疫情發展，或如今的對等關稅談判工作，這些事都不完全操之在我，民進黨提名工作不能被這些事情左右。

▲賈永婕近來在綠營人氣大漲，不少人也討論她出戰北市長的可能性。

但多名熟識鄭的政壇友人說，即便黨內扶君、拱君聲浪不斷，但她選舉意願向來不高，加上個性剛烈，高層要說動她出馬，除要衡量關稅談判整體布局，恐須費心思說服。因此，綠營內部並非沒有討論其他人選，包括立委王世堅及吳思瑤、黨祕書長徐國勇，甚或台北101董事長賈永婕、社民黨北市議員苗博雅都可能是潛在人選。



