小巨蛋溜冰場也有「撞人族」　撞倒6歲童嗆：不會溜別溜

▲台北小巨蛋冰上樂園。（圖／北捷提供）

記者柯沛辰／綜合報導

繼日本「撞人族」引發關注，台北小巨蛋冰上樂園近日也出現「撞人怪客」。有家長控訴，一名男子在非花式練習區做旋轉動作，撞倒6歲孩童，還嗆聲「不會溜就不要溜」，事後被爆料是「撞人慣犯」，卻仍得以經常出入場館。對此，北捷遊憩公司回應，若發現將立即處置，必要時請離現場並報警。

非花式區旋轉撞倒童 還嗆「不會溜就不要溜」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有家長向媒體控訴，一名男子在非花式溜冰區做旋轉動作，碰撞6歲孩童害跌倒，但第一時間不是道歉詢問狀況，而是嗆聲「不會溜就不要溜」。事件曝光後，網友紛紛出面指認，才驚覺這名男子是慣犯，經常做出危險動作，像是把人推倒、拿冰刀逼近他人，幾乎每月與人爆發糾紛。

▲許多家長會帶孩子到現場上課。（圖／資料照）

遭爆料曾揚言傷人 2018年還涉毆打教練

一名教練也爆料，男子曾經刻意貼近繞圈長達1分鐘以上，不僅要求禁止在現場教課，還揚言要讓教練跟上課的小朋友受傷，讓家長們聽了心有餘悸。另外，男子2018年曾誤入私人包場區，被勸離後心生不滿，毆打在場上課的教練。

北捷：違規將勸離現場 視情節通報警方

對此，北捷遊憩公司回應，台北小巨蛋冰上樂園訂有明確滑行安全規定，包括統一逆時針方向滑行等，現場也配備維護人員巡視場館。若有發現違規或足以影響他人安全之行為，將立即勸導並採取必要處理。

北捷遊憩公司指出，若屬重大違規或可能危害公共安全，得請離現場，並視情節通報警方。若遊客有發現相關情形，可即時向服務人員反映，場館將立即處理，維護遊客人身安全與公平使用權益，絕不妥協。