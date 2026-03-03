　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小巨蛋溜冰場也有「撞人族」　撞倒6歲童嗆：不會溜別溜

▲臺北小巨蛋冰上樂園。（圖／北捷提供）

▲台北小巨蛋冰上樂園。（圖／北捷提供）

記者柯沛辰／綜合報導

繼日本「撞人族」引發關注，台北小巨蛋冰上樂園近日也出現「撞人怪客」。有家長控訴，一名男子在非花式練習區做旋轉動作，撞倒6歲孩童，還嗆聲「不會溜就不要溜」，事後被爆料是「撞人慣犯」，卻仍得以經常出入場館。對此，北捷遊憩公司回應，若發現將立即處置，必要時請離現場並報警。

非花式區旋轉撞倒童　還嗆「不會溜就不要溜」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有家長向媒體控訴，一名男子在非花式溜冰區做旋轉動作，碰撞6歲孩童害跌倒，但第一時間不是道歉詢問狀況，而是嗆聲「不會溜就不要溜」。事件曝光後，網友紛紛出面指認，才驚覺這名男子是慣犯，經常做出危險動作，像是把人推倒、拿冰刀逼近他人，幾乎每月與人爆發糾紛。

台北小巨蛋冰上樂園。（圖／翻攝臉書）

▲許多家長會帶孩子到現場上課。（圖／資料照）

遭爆料曾揚言傷人　2018年還涉毆打教練

一名教練也爆料，男子曾經刻意貼近繞圈長達1分鐘以上，不僅要求禁止在現場教課，還揚言要讓教練跟上課的小朋友受傷，讓家長們聽了心有餘悸。另外，男子2018年曾誤入私人包場區，被勸離後心生不滿，毆打在場上課的教練。

北捷：違規將勸離現場　視情節通報警方

對此，北捷遊憩公司回應，台北小巨蛋冰上樂園訂有明確滑行安全規定，包括統一逆時針方向滑行等，現場也配備維護人員巡視場館。若有發現違規或足以影響他人安全之行為，將立即勸導並採取必要處理。

北捷遊憩公司指出，若屬重大違規或可能危害公共安全，得請離現場，並視情節通報警方。若遊客有發現相關情形，可即時向服務人員反映，場館將立即處理，維護遊客人身安全與公平使用權益，絕不妥協。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國！　德派專機撤僑
孫協志婚禮「親媽缺席」主婚人是她！　婆媳關係根本不認識
宮崎終於放晴！費爾柴德初亮相在即　張峻瑋先發對母隊軟銀
馬國弼欠債5000萬「還到剩5萬」　律師驚嘆：稀有動物
美官員：未來24小時內「大幅升級」攻擊伊朗
綠綠的！王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅淪偷情地
美軍：對伊開戰48小時擊中逾1250目標　增至6官兵陣亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

快訊／全台變天　1縣市大雨特報

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底如專業小三

馬國弼欠債5000萬「還到剩5萬」　律師驚嘆：稀有動物

小巨蛋溜冰場也有「撞人族」　撞倒6歲童嗆：不會溜別溜

今挑戰冷氣團！　下波估更強

真·天選之人！　小五生8聖筊奪80萬油電車

今元宵「2黃金時段」存錢　補整年財庫

今元宵節「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

鋒面來了！　今全台雨最大

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

快訊／全台變天　1縣市大雨特報

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底如專業小三

馬國弼欠債5000萬「還到剩5萬」　律師驚嘆：稀有動物

小巨蛋溜冰場也有「撞人族」　撞倒6歲童嗆：不會溜別溜

今挑戰冷氣團！　下波估更強

真·天選之人！　小五生8聖筊奪80萬油電車

今元宵「2黃金時段」存錢　補整年財庫

今元宵節「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

鋒面來了！　今全台雨最大

白宮證實擊斃49名伊朗高層　川普讚：進度大幅超前

2026兩會／政府工作報告對台論述　分析：將繼續當前政策節奏

3月3日星座運勢／獅子桃花朵朵開　處女有利相親

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

快訊／美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國！　德派專機撤僑

王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

賈吉領軍豪華美國隊：我的工作是讓大家變更好

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

摩薩德爆扮牙醫「植入追蹤器」　伊朗高層遭鎖定團滅

宮崎終於放晴！費爾柴德初亮相在即　張峻瑋先發對母隊軟銀

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

生活熱門新聞

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

存摺不補登會怎麼樣？　網曝1功用超重要

馬國弼欠債5000萬「還剩5萬」　律師讚：稀有動物

明雨最大！　鋒面掃全台

今挑戰冷氣團！　下波估更強

鋒面來了！　今全台雨最大

今元宵節「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

今元宵「2黃金時段」存錢　補整年財庫

科技男「婚後窮的像狗」40K妻卻爽爆！　兩派吵翻

真·天選之人！　小五生8聖筊奪80萬油電車

入夜冷空氣南下變天　明後天全台降溫有雨

台北市最便宜油飯突歇業！老闆親曝真相

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

更多熱門

相關新聞

視線死角？北市老婦遭輾　公運處：駕駛疑沒看到有人在車頭

視線死角？北市老婦遭輾　公運處：駕駛疑沒看到有人在車頭

台北市中山區八德路二段今（2日）上午發生驚悚死亡事故，1名婦人搭乘大都會客運41路線公車，下車後遭到撞倒後輾過，當場慘死，李姓公車司機涉嫌肇逃被警方帶回偵辦。北市公運處表示，根據公車上的監視影像，駕駛長疑似真的沒有看到有人在車頭，不過確切肇事原因，後續還是會由相關單位調查。

公車輾斃北市老婦　大都會客運發聲了

公車輾斃北市老婦　大都會客運發聲了

李四川3/10正式辭職戰新北？　蔣萬安這樣說

李四川3/10正式辭職戰新北？　蔣萬安這樣說

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

辭職3月10日才生效？　李四川回應了

辭職3月10日才生效？　李四川回應了

關鍵字：

台北小巨蛋小巨蛋冰上樂園撞人族

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

血糖飆800送ICU！30歲男「血管爆開」　醫示警3類食物

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

黑熊被關27年　重獲自由仰望藍天

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面