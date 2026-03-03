美軍：對伊開戰48小時擊中逾1250目標　增至6官兵陣亡

▲美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國軍方2日表示，在對伊朗戰爭的最初48小時內，美軍已擊中超過1250個目標，其中衝突首日就打擊超過1000個目標；此外，美軍在本次戰事中的陣亡人數已由4人增至6人。

法新社報導，負責該區軍事行動的美軍中央司令部（US Central Command）公布事實清單指出，擊中的目標包括指揮與控制中心、彈道飛彈設施、伊朗海軍軍艦與潛艦，以及反艦飛彈設施等。

美軍中央司令部並在社群平台X發文表示，截至美東時間3月2日下午4時，共有6名美軍人員在行動中陣亡。聲明指出，美軍近日在伊朗首波攻擊期間遭擊中的一處設施內，尋獲2名先前下落不明官兵的遺骸，使死亡人數進一步增加。

另一方面，以色列軍方2日表示，在持續對伊朗發動攻擊過程中，擊中多處伊朗情報辦公室與其他指揮中心。以軍在聲明中指出，已打擊伊朗情報部10多個總部，以及多處隸屬於伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）負責海外行動的聖城部隊（Quds Force）總部。

伊朗原子能組織控訴美打擊核設施

此外，伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）致函國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi），指稱伊朗納坦茲（Natanz）核設施於1日遭到美國與以色列「兩次野蠻襲擊」。

艾斯拉米在信中敦促國際原子能總署「立即結束不作為」，並正式譴責相關襲擊，同時表示伊朗已採取必要措施捍衛主權權利，並將採取適當法律行動。

不過，根據路透社報導，葛羅西則表示，目前沒有任何跡象顯示，美國與以色列對伊朗的攻擊擊中任何核子設施。