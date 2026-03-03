民進黨「新竹市長人選」爆黑馬　美女發言人被點名

▲民進黨內盤點新竹市長人選，認為李慧芝是適合奇兵。（圖／鏡週刊提供，下同）

九合一大選年底登場，國民黨各縣市長提名工作急起直追，預計3月底前完成主要布局，相較之下，民進黨仍有7縣市未定案，黨內頗感焦慮。綠營新竹市提名部分，原呼聲最高的陽明交大法律學者林志潔，因其志趣在法律制定，而非城市治理，加上林父近來反覆入住加護病房，使其難有餘力思考選舉，黨內點名竹市信賴台灣之友會理事長吳國治是黑馬。

本刊調查，吳國治是竹市著名醫師，其眼科診所在地方經營多年，竹市人稱：「全新竹市大概30歲以上的人，小時候都有給吳國治看過眼睛」。此外，在考量竹市的都會特性、選民結構及對手特質的前提下，黨內也有人認為行政院發言人李慧芝是適合出戰現任市長高虹安的奇兵。

本刊調查，民進黨當初提早縣市長提名布局，春節拜票正是其中一個著眼點，因民眾過年大多會返鄉，也會出門拜廟走春，參選人若能在年前就定位，就可以把握春節期間大量接觸選民；且農曆年間政治攻防少，適合候選人推出正面、軟性文宣。黨內被提名人如蘇巧慧、何欣純、童子瑋、溫世政等，也都確實把握年節期間勤走基層，這段時間的好表現也反映在網路社群數據上。

黨高層也希望維持前段時間領跑的節奏，持續乘勝追擊，盼各縣市母雞4月議員初選結束時能全部就位。本刊掌握，民進黨中央自本周起密集召開會議，由黨祕書長徐國勇率黨部各部門，依序與目前已提名確定的15個縣市長被提名人團隊對接，討論各團隊的選戰組織架構、聆聽候選人需求，希望中央地方在政策、文宣對接，使接下來的選戰配合更順利，

黨內觀察，目前已提名的縣市長參選人中，新北團隊整合最佳，議員初選也經妥善協調，例如板橋變成同額競選，降低可能的紛爭，蘇巧慧身為母雞，也公平分配行程、輪流與各派系小雞合體曝光，不獨厚特定派系，完整體現提早起跑的意義，接下來若是能維持勢頭，加上北桃二都擺出強將陣容，定能讓北北基桃成為民進黨九合一選戰的火車頭。



