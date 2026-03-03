美軍痛揍伊朗「重頭戲在後頭」　川普：不希望拖太久

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普2日表示，美軍正在「痛扁」伊朗，但這場戰事的「大浪」尚未到來。他說，「我們正痛扁他們；我認為戰事進展得非常順利；我們擁有世上最強大的軍隊，也正在加以運用。」

預告重頭戲

川普強調，目前軍事行動「進展非常順利」，並指出原先預估戰事可能持續4周，「而我們現在有點超前進度」。不過他也說，「我們甚至還沒開始猛烈地打擊他們。大規模的攻擊根本還沒發生。大浪潮很快就會到來。」

當被問及美國是否除了軍事手段外還有其他方式協助伊朗人民奪回國家控制權時，川普回答，「是的。確實如此。但現在我們希望所有人待在室內。外面並不安全。」

周遭阿拉伯國家遭伊朗攻擊 是美國「最大的意外」

川普表示，迄今「最大的意外」是伊朗對區域阿拉伯國家的攻擊，包括巴林、約旦、科威特、卡達與阿拉伯聯合大公國。他說，美方曾告訴這些國家「這件事我們會處理」，但現在他們選擇積極參與衝突。「他們原本幾乎不會涉入，但現在卻堅持要參與。」

川普指出，伊朗曾向一間飯店及一棟公寓開火，此舉激怒相關國家。「他們原本只是觀望，但現在因為遭到攻擊而參戰。」

消除伊朗威脅

談及核議題時，川普表示，伊朗的核威脅多年來一直籠罩區域，「你必須理解，他們多年來一直活在那片陰影之下，這就是為什麼永遠無法實現和平。」他說，美方曾試圖與伊朗談判，但「我們無法和這些人達成協議」，對方多次推翻承諾，且拒絕停止濃縮鈾活動。

川普說，「他們有那些濃縮過的材料。他們想在當地重建，但情況太糟了，那座山基本上已經塌陷。」

他表示，這次軍事行動是長期消除伊朗威脅行動的一部分，「這才是處理伊朗的方式」。

川普並批評前總統歐巴馬與伊朗達成的核協議，稱該協議「把所有權力都給了伊朗」，並指伊朗原本3、4年前就可能擁有核武，「他們會對以色列使用，甚至可能對我們使用。那個協議太糟糕了，那是一條通往核彈的道路。」