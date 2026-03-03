愛立信攜聯發科、蘋果搶先佈局6G　看好智慧眼鏡「上傳需求會大增」

記者蘇晟彥／巴賽隆納報導

愛立信日前發表與蘋果（Apple）、聯發科（MediaTek）展開策略合作，2日在巴賽隆納MWC上進行現場展示，包含蘋果的多重無線存取技術（Multi-RAT）頻譜共享及聯發科的6G原型系統厘米波（centimeter-wave）頻段的數據傳輸（data call） 此外，愛立信也認為未來穿戴裝置興起一定會加大網路上傳量的需求，因此在今年也呈現「預標準（Pre-standard）」5G與6G頻譜共享，以及6G原型系統的最新進展，搶先佈局下一個世代的網路技術。此外不少廠商也認為6G將會在2030年開始部署。

▼愛立信與聯發科、蘋果在MWC現場進行技術展示。（圖／記者蘇晟彥攝）



聯發科：6G原型系統厘米波（centimeter-wave）頻段的數據傳輸（data call）

愛立信也將與聯發科技共同展示6G厘米波技術，以滿足各類新興應用與各式未來裝置對於資料傳輸日益增長的需求。此技術是基於3GPP持續演進的標準化工作，以及對前瞻6G功能的預測所打造的原型系統上進行，並適用於AI增強擴增實境（AI-enhanced XR）及各類低延遲應用場景。

此外，在現場也實際展示，系統將會根據環境的干擾程度，自動進行動態調變來維持最佳效能，透過在核心技術「CB-PUSCH」上的突破，能大幅降低延遲，也能透過這項技術「允許」裝置以競爭方式隨時上傳資料，約能將延遲壓制6毫秒，對未來有大量資料傳輸、即時AI預算的設備尤為重要。

蘋果：多重無線存取技術（Multi-RAT）頻譜共享

愛立信與蘋果公司將於現場展示5G與6G之間的「多重無線存取技術頻譜共享」（Multi-RAT Spectrum Sharing, MRSS）。此解決方案能協助電信商實現從5G到6G的平順遷移與共存，將資源浪費與訊號傳送負擔（Signaling overhead）降至最低。現場將展示兩套概念驗證（PoC）系統，分別為5G系統與6G模擬系統，並連接至運作於分時雙工（TDD）中頻段的愛立信基地台，藉此驗證MRSS的即時互通性與效能表現。

除了兩個技術展示區外，針對搶先佈局6G，愛立信認為隨著民眾對於AI的需求，再搭配上穿戴裝置端的演變，未來「智慧眼鏡」將會成為主流載體。而目前網路使用的需求仍以下載為主，但愛立信認為在未來AI時段，需要不斷上傳大量即時影像（例如辨識導航等等），下載／上傳的網路需求量也將會從9：1逐漸走向5：5，甚至更高。

此外，愛立信在也在MWC期間宣布多項關鍵技術突破與產業合作，展示未來網路從高速連接走向智慧化平台的演進藍圖，涵蓋AI原生網路、關鍵無線技術驗證，以及通訊與感知融合能力，為迎向6G時代奠定重要基礎。同時普遍認為，6G會在2029、2030年開始部署。

同時，愛立信完成全球首次6G試驗 驅動AI機器人與即時影音串流 愛立信近期成功完成全球首次6G預標準無線空中傳輸（Over-the-air, OTA）測試，驗證未來6G網路的關鍵技術可行性，展現以AI與雲端原生架構為核心的新一代無線通訊能力，涵蓋高效頻譜利用、低延遲傳輸與增強的上行能力，為產業邁向AI原生網路奠定基礎，象徵邁向6G商用網路的重要里程碑。

▼今年也恰逢愛立信150週年。

