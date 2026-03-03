2026兩會／美以「襲擊伊朗」震盪中東　陸外交突圍「能源鎖喉戰」

▲中伊談判期間，美國襲擊伊朗、「斬首」伊朗最高領袖哈米尼震驚世界，改寫中東局勢讓戰火升級。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

2026年全國兩會召開前夕，中東局勢因美、以兩國聯手襲擊伊朗而陷入劇烈動盪。尚未拍板定案「川習會」是否會影響，以及大陸在中東深耕的外交能源戰略如何破局？政大國關中心兼任研究員、台灣安全研究中心主任劉復國接受《東森新聞雲ETtoday》訪問指出，川普選在訪陸前夕對伊動武，「劍指」大陸能源戰略，意圖透過掌控全球石油命脈，在談判桌上增加美國掌控實力，與北京博弈的關鍵籌碼。

中方能源命脈遭截斷！「川習會」美方博弈籌碼

日前傳出3月底舉行的「川習會」，美國方面一直十分明確，大陸外交部昨2日態度始終保留，發言人毛寧指出「中美就兩國元首互動保持著溝通。關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的信息。」

如今美伊戰爭爆發是否影響「川習會」？劉復國指出，北京對會晤時間始終保持彈性空間，若中東戰事持續至3月底仍未明朗，也有可能讓北京不放心，不排除以局勢不明為由，單方面臨時暫緩。但現今狀況太混亂，必須再觀察。

從地緣政治角度來看，劉國復分析美國近期接連針對委內瑞拉與伊朗採取強硬行動，實則精準切中北京的痛點，兩者皆為大陸核心石油進口夥伴。美國等於攔截大陸最需要的能源需求，作為自己掌控力量。

劉復國解讀，這就是川普政府的大戰略佈局，意在透過控制中東與南美的能源供應，收緊大陸的資源渠道。表面看似美國此時「修理」伊朗，本質上是將能源掌控權收回美方手中，試圖在即將到來的「川習會」，將能源安全轉化為制衡北京的戰略籌碼。

對於北京而言，不僅是地緣影響力的較量，而是如何打破這場「隱形能源圍堵」，已成為當前外交斡旋的核心任務。北京的首要戰略任務，確保中伊之前「一帶一路」25年架構下的龐大投資不致於付諸東流。

▲ 去年七月王毅於北京會晤伊朗外長阿拉奇，阿拉奇說：感謝中方給予寶貴支持 。（圖／翻攝大陸外交部官網）

美「截斷能源」戰略、陸確保「中伊25年合作穩定」

中東局勢因美以聯軍突襲伊朗並實施「斬首行動」更複雜，大陸外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫於1日聯手發聲，譴責美以兩國在談判期間發動襲擊、公然擊殺主權國家領導人並鼓動政權更迭的行為「不可接受」，嚴重違反國際法。王毅隨後於2日應約同伊朗外長阿拉格齊通電話，重申了中方對當前伊朗形勢的原則立場，表示中方珍視中伊傳統友誼，支持伊方捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊方維護自身正當合法權益。

大陸此次公開支持伊朗，表面上是外交聲援，實則針對美方戰略佈局的強力回擊，也是針對美方接連對委內瑞拉與伊朗採取軍事與政治高壓手段，實際用意是「精準截斷」大陸發展所需的重要能源供應鏈。

伊朗是大陸能源安全的「壓艙石」， 作為全球石油儲量大國，也是大陸長期穩定的供油夥伴。美方的軍事威懾，無異於直接掐向大陸的工業動脈；其次，伊朗是「一帶一路」進入歐洲的陸路樞紐。

劉國復分析，大陸的全球戰略中，伊朗是連接中亞與歐洲的核心結點。伊朗局勢不穩，大陸過去在「一帶一路」投入的巨資面臨癱瘓，特別是雙方簽署的「25年戰略合作協議」。

面對伊朗最高領導人哈米尼過世，政權出現「權力真空」，接班人至今未明。劉復國認為，目前伊朗內部對於「與美談判」或「持續對抗」的訊息極為混亂，川普政府正試圖採取「以打促談」策略逼迫伊朗城下之盟。相較中伊關係緊密，大致上心裡有底接班人選，等到消息明朗後，預料北京將迅速接觸潛在接班人，以穩固親中力量。

劉國復評估，伊朗新政權比過去作風上稍有彈性，但基本路線不會有大改變，突然大轉彎親西方。北京也將致力確保接班團隊延續既有「一帶一路」戰略合作路線，防止中東佈局變卦。

▲美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

觀察美以精準打擊：密切評估美軍實戰效能

中東戰事引發全球關注，外界再次關心解放軍在台海與南海的佈署動向，甚至台灣方面日前有聲音提醒注意對岸在台灣與第一島鏈動向？對此，劉復國指出，「這些消息捕風抓影居多，從各種數據資料顯示，中國大不會因為美國忙於其他戰士，趁機偷襲其他地方，尤其是對台海或南海，這些都是既定戰略步驟，按這自己規劃一直在逐步加強區域防禦。」

從這次中東戰事來看，劉復國認為各國更關注「美國怎麼收拾伊朗？」，不只是大陸觀察，各國都在密切注意軍事強國如何運用高科技現代武器，這次是「真槍實彈」應用，非紙上談兵。

劉復國指出，解放軍對「精準打擊」與高科技戰爭的破壞力有著深刻的歷史體會。從1999年駐南斯拉夫大使館遭美軍轟炸，2001年4月美國海軍的EP-3E電子偵察機與解放軍的殲-8D戰機發生在海南高空擦撞，包括看到美國在中東海灣戰爭的經驗，都讓大陸方面有所深刻體會，必須投入龐大資源研發高科技軍備。

「不只大陸方面，各國也如此，全部正密切觀察美軍在襲伊行動中展現的衛星連線、無人機運用及網域作戰效能」，劉復國進一步說，北京正密切進行技術對比與評估，如同之前各國都在觀察烏克蘭戰爭是一樣道理。

儘管解放軍近年在軍備檔次與科技水準上大幅躍升，部分領域與美軍有所對底，但「缺乏實戰經驗」仍是其最大的潛在質疑。