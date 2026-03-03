真·天選之人！　小五生8聖筊奪80萬油電車

▲高雄元宵乞龜，小五生贏得80萬油電休旅車。（圖／翻攝臉書／協善心德）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市元宵乞龜活動熱鬧非凡，鳳山區五甲關帝廟今年推出市值80萬元的油電休旅車作為大獎，吸引超過1.6萬人參與擲筊，決賽由一名就讀國小五年級的男童，他先以6聖杯闖入決賽，隨後更在決賽現場連擲8聖杯封王，成為天選之人。

五甲關帝廟以精準國運籤聞名，每年元宵盛會都是地方焦點。今年最大獎吸引多達238人擲出6聖杯進入總決賽，競爭極其激烈。在眾人圍觀下，小五男童以連8聖杯的強運奪下休旅車，引發全場歡呼鼓掌。二獎則由兩位信徒以7聖杯平手，僅差1杯便能問鼎大獎，最後獲贈125CC機車，現場氣氛在男童奪冠瞬間達到最高潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔壁龍成宮大龜王爭霸接力 1.2萬人搶拿70萬金龜

緊鄰的媽祖廟五甲龍成宮同樣熱鬧，今年推出3688斤大龜王，並加贈市值高達70多萬元的1兩重小金龜，另有金項鍊與金戒指等獎項。廟方統計吸引1.2萬多人前來試手氣，共有440人擲出5聖杯闖進決賽，參與人數同樣打破往年紀錄。這場「大龜王」爭霸戰將於元宵晚會進行最後PK，戰況預計將比關帝廟更加白熱化。

男童母親在受訪時難掩興奮，提到家中本就供奉關聖帝君，每年固定到五甲關帝廟祈福。這次孩子在PK過程中雖然感到緊張，但能幸運贏得油電休旅車純屬意外驚喜。隨著各廟宇元宵活動進入高潮，無論是價值不菲的休旅車還是象徵福氣的金龜王，都讓高雄元宵節增添不少話題性，也展現出宗教文化在當地的凝聚力。