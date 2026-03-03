台灣大攜手AST簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」

記者蘇晟彥／巴賽隆納報導

台灣大哥大 2日宣布，與全球首家實現手機直連衛星的通訊業者AST SpaceMobile於MWC世界行動通訊大會簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，將在台灣推動太空基地台與既有行動網路協同運作，加速星地整合通訊架構落地，強化全時全地連網能力與通訊韌性。AST SpaceMobile獲Google等國際科技巨擘策略投資，並深化作業系統與衛星連結應用布局，可使標準行動通訊裝置在無地面覆蓋區域仍可維持連線，補足偏遠地區、海上及災害或緊急情境下的「涵蓋缺口」。本次合作不僅強化台灣大與國際科技及電信生態系的連結，更展現其在星地整合通訊布局上與全球一級營運商同步的戰略高度，為全域連網與我國通訊韌性發展奠定基礎。

D2C直連標準智慧型手機技術 強化關鍵通訊備援機制

本次合作聚焦於利用位於500公里以上高空的AST SpaceMobile衛星，發射台灣大的行動通訊訊號，以直接連接標準智慧型手機(Direct to Cellular, D2C)技術，讓使用者在既有行動通訊裝置上，無需更換或加裝專用設備，即可於基地台訊號難以覆蓋區域，或特定時段與情境下無法取得行動服務時，仍維持基本連線能力；並可於特殊天災影響網路服務、緊急時間地點之應變需求、關鍵韌性通訊場景發揮強大韌性應用潛力。相較於傳統衛星通訊須搭配專用衛星終端與大型天線設備，D2C技術可直接透過消費者隨身攜帶之終端設備取得衛星服務，使衛星連接更為便利且具成本效益。

AST SpaceMobile深受全球科技巨擘與電信領袖的青睞，致力建構全球首個可由一般智慧型手機直接連接之太空蜂巢式寬頻網路，其BlueBird衛星陣列採用大規模相控陣天線設計，單顆衛星展開面積約達2,400平方英尺，屬低軌衛星中規模領先的天線架構，突破傳統地面網路的地理限制，推動行動通訊邁向星地整合新階段。AST SpaceMobile目前已與AT&T、Verizon、Vodafone、Rakuten、Google、American Tower及Bell等國際電信業者建立策略合作關係，推動D2C服務發展；同時亦與美國太空發展局、美國國防部及新加坡國防科技局等機構簽署多項合作協議，加速衛星行動通訊於人道救援、災害應變與關鍵基礎設施場景的全球部署。

深化非地面網路布局 強化通訊架構韌性

台灣大總經理林之晨表示，此次與AST SpaceMobile簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，象徵台灣大在星地整合通訊布局上的關鍵一步，後續將持續推進星地整合布局，逐步拓展消費者、企業應用及緊急應變等多元場景。

林之晨指出，台灣大長期以為客戶Open Possible創造能所不能的體驗為優先，持續投入前緣技術的探索，同時高度重視行動連網的穩定性與延展性。台灣地形多樣且位處天然災害頻繁區域，低軌衛星技術不僅有助於在偏遠山區通訊與緊急訊息發送，更能增強地面網路的韌性，讓客戶無論在任何時間地點，都能得到需要通訊服務。

AST SpaceMobile 攜手台灣大哥大 推進全時全地連網布局 強化關鍵通訊韌性

AST SpaceMobile總裁Scott Wisniewski表示，台灣正以前瞻性的布局強化通訊韌性，將太空基地行動寬頻納入國家基礎建設體系。此次與台灣大哥大的合作，透過其建置的地面衛星站與AST SpaceMobile太空基站連動，提供一套可直接支援日常行動通訊裝置的無縫通訊架構，用戶無需更換額外通訊設備即可體驗無縫網路服務。這項合作的核心在於提升網路的持續運作能力，並在關鍵時刻確保連線服務不中斷。這代表行動通訊發展的方向，也是一個更具韌性、面向未來的通訊生態系。

台灣地形多樣，涵蓋高山縱谷、近海海域及離島地區，且位處颱風與地震頻繁帶，儘管整體行動通訊覆蓋率屬國際前段班，仍需持續強化在特殊地理環境與災害情境下的連線韌性。本次合作架構下，AST SpaceMobile將協助提供及營運低軌衛星行動通訊系統，並提供相關技術資源，與台灣大既有行動網路進行整合；台灣大則提供在地行動網路支援、地面站建置與營運、頻譜規劃協調及法規溝通，共同朝服務落地台灣的方向推動。