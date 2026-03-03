　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普預告「攻擊大浪潮」將撲向伊朗　不排除派出地面部隊

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普2日表示，不排除派遣美軍地面部隊進入伊朗，同時預告對伊朗的攻擊將出現新一波「大規模」（Big wave）行動。

不排除對伊朗派出地面部隊

川普在2月28日下令對伊朗展開軍事行動後，陸續接受多家美媒訪問。他告訴《紐約郵報》，「對於派兵這件事，我不會感到猶豫不決，就像每位總統都會說『不會派地面部隊』，我不會這麼說。」他說，「我會說『可能不需要』，或者『如果有必要的話』。」川普並表示，對於派駐地面部隊，「我並不感到膽怯」，強調不會事先排除任何選項。

儘管目前軍事行動主要集中在飛彈與炸彈的空中打擊，但川普拒絕排除地面作戰的可能性。外界指出，地面作戰在潛在傷亡方面的風險明顯更高。

「巨浪」還沒到來

川普同日接受CNN訪問時則表示，對伊朗戰爭的「巨浪」尚未到來，「我們甚至還沒開始猛烈地打擊他們。大規模的攻擊根本還沒發生。大浪潮很快就會到來。」他未進一步說明細節。

川普並指出，在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃後，華府目前仍不清楚伊朗的新任領導人是誰。他說，「我們不知道誰是領導人，也不知道他們將挑選誰。」

路透社日前報導，許多高階美國官員對於這次軍事行動能否在短期內實現政權更迭，仍持懷疑態度。

目前，美國與以色列已打擊伊朗境內數百個目標，包括飛彈設施、海軍力量與指揮管制設施；伊朗則向以色列、周邊美軍基地，以及巴林、約旦、科威特、卡達與阿拉伯聯合大公國等地發射飛彈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嫩粉色登場！iPhone 17e突襲發表　售價曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍痛揍伊朗「重頭戲在後頭」　川普：不希望拖太久

川普預告「攻擊大浪潮」將撲向伊朗　不排除派出地面部隊

聯手美國打伊朗！　以國總理：擺脫暴政時機來了

川普曝打擊伊朗「4大目標」　擬持續4周：美軍有能力打更久

馬克宏宣布增加核彈頭：想要自由必須讓人畏懼

中東戰爭衝擊！美股漲跌互見　台積電ADR跌近1.5％

「不明物體」擊中亞馬遜中東機房大火　雲端AWS大規模中斷

美高層曝大量行動細節　「川普下令動手」數小時後就火速開戰

「我還沒開始用力揍伊朗」　川普放話：不排除派地面部隊

伊朗證實哈米尼之妻傷重不治　古列斯坦王宮也受損

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

美軍痛揍伊朗「重頭戲在後頭」　川普：不希望拖太久

川普預告「攻擊大浪潮」將撲向伊朗　不排除派出地面部隊

聯手美國打伊朗！　以國總理：擺脫暴政時機來了

川普曝打擊伊朗「4大目標」　擬持續4周：美軍有能力打更久

馬克宏宣布增加核彈頭：想要自由必須讓人畏懼

中東戰爭衝擊！美股漲跌互見　台積電ADR跌近1.5％

「不明物體」擊中亞馬遜中東機房大火　雲端AWS大規模中斷

美高層曝大量行動細節　「川普下令動手」數小時後就火速開戰

「我還沒開始用力揍伊朗」　川普放話：不排除派地面部隊

伊朗證實哈米尼之妻傷重不治　古列斯坦王宮也受損

2026兩會／美以「襲擊伊朗」震盪中東　陸外交突圍「能源鎖喉戰」

輸球瞬間的溫柔！大谷翔平燦笑鼓掌為隊友喝采　日網感動到哭

美軍痛揍伊朗「重頭戲在後頭」　川普：不希望拖太久

民進黨「新竹市長人選」爆黑馬　美女發言人被點名

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

真·天選之人！　小五生8聖筊奪80萬油電車

台灣大攜手AST簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」

川普預告「攻擊大浪潮」將撲向伊朗　不排除派出地面部隊

今元宵「2黃金時段」存錢　補整年財庫

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

【1.35億搶下馬王】內裝曝光！得標哥開心比YA：比山豬王更有價值

國際熱門新聞

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

伊朗狂炸　卡達宣布停產液化天然氣

美防長：美國不會再陷入20年前那種泥潭

伊朗證實哈米尼之妻傷重不治

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

美國與波灣6國發布聯合聲明

不明物體擊中亞馬遜中東機房　雲端斷網

美高層曝大量行動細節

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

杜拜富豪出逃　包機飆破1100萬

即／伊朗：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室

沙國最大煉油廠遭轟！原油瘋漲10%破82美元

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

更多熱門

相關新聞

川普曝打擊伊朗「4大目標」　擬持續4周：美軍有能力打更久

川普曝打擊伊朗「4大目標」　擬持續4周：美軍有能力打更久

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動後，美國總統川普2日表示，這項行動共有4大目標，包括摧毀伊朗飛彈能力、殲滅其海軍、確保德黑蘭無法擁有核武，以及阻止伊朗在境外持續資助與指揮恐怖組織。他強調，目前整體進度「大幅超前」，雖然原先預估需時4到5周，但美國具備持續更長時間作戰的能力。

中東戰爭衝擊！美股漲跌互見　台積電ADR跌近1.5％

中東戰爭衝擊！美股漲跌互見　台積電ADR跌近1.5％

美高層曝大量行動細節

美高層曝大量行動細節

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

美防長：美國不會再陷入20年前那種泥潭

美防長：美國不會再陷入20年前那種泥潭

關鍵字：

川普伊朗地面部隊北美要聞美軍

讀者迴響

熱門新聞

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

血糖飆800送ICU！30歲男「血管爆開」　醫示警3類食物

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

驚悚畫面曝！公車輾死69歲婦　司機渾然不知開回北投

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

道瓊下挫400點　台積電ADR跌1.49%

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗狂炸　卡達宣布停產液化天然氣

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面