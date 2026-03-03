川普預告「攻擊大浪潮」將撲向伊朗　不排除派出地面部隊

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普2日表示，不排除派遣美軍地面部隊進入伊朗，同時預告對伊朗的攻擊將出現新一波「大規模」（Big wave）行動。

不排除對伊朗派出地面部隊

川普在2月28日下令對伊朗展開軍事行動後，陸續接受多家美媒訪問。他告訴《紐約郵報》，「對於派兵這件事，我不會感到猶豫不決，就像每位總統都會說『不會派地面部隊』，我不會這麼說。」他說，「我會說『可能不需要』，或者『如果有必要的話』。」川普並表示，對於派駐地面部隊，「我並不感到膽怯」，強調不會事先排除任何選項。

儘管目前軍事行動主要集中在飛彈與炸彈的空中打擊，但川普拒絕排除地面作戰的可能性。外界指出，地面作戰在潛在傷亡方面的風險明顯更高。

「巨浪」還沒到來

川普同日接受CNN訪問時則表示，對伊朗戰爭的「巨浪」尚未到來，「我們甚至還沒開始猛烈地打擊他們。大規模的攻擊根本還沒發生。大浪潮很快就會到來。」他未進一步說明細節。

川普並指出，在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃後，華府目前仍不清楚伊朗的新任領導人是誰。他說，「我們不知道誰是領導人，也不知道他們將挑選誰。」

路透社日前報導，許多高階美國官員對於這次軍事行動能否在短期內實現政權更迭，仍持懷疑態度。

目前，美國與以色列已打擊伊朗境內數百個目標，包括飛彈設施、海軍力量與指揮管制設施；伊朗則向以色列、周邊美軍基地，以及巴林、約旦、科威特、卡達與阿拉伯聯合大公國等地發射飛彈。