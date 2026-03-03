　
社會 社會焦點 保障人權

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

記者柯沛辰／綜合報導

基隆忠二路派出所因業務量繁重，被戲稱為「基隆第一所」。近日，所長徐紹文不滿警員未清洗警用機車，當街咆哮同仁，還用舌頭舔手指，並來回塗抹車牌、車殼，檢驗乾淨程度。「指導影片」曝光後，被網友質疑涉職場霸凌，市警局記申誡處分，但爆出內部正在調查「誰外流影片」。

所長舔手指抹車牌喊「乾淨的」　「學校沒教、所長教」

網傳影片約1分15秒可見，徐紹文指示警員拿起手機錄影，在人來人往的騎樓訓斥年輕警員：「你講，這車是不是你的？」隨後用嘴吸吮了右手食指，在機車車牌外來回塗抹，並對著鏡頭展示自己的手指說：「乾淨的」。

隨後，徐紹文質問警員「車子洗過嗎？學校沒有教嗎」警員坦言「沒有」，徐當即回應：「學校沒有教，所以所長教」，稱他前一晚已經把機車都洗好，接著又吸吮手指，來回塗抹車殼，驕傲地強調「乾淨的」，「以後你會不會洗車了？」

▲基隆警所長「舔指驗車」影片瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

▲基隆警所長2月27日當街「舔指驗車」，認為要乾淨到可以舔才算標準。（圖／翻攝自Threads，下同）

當街咆哮還要求看鏡頭　網友批羞辱式指導

由於影片是由所長指示同仁拍攝，又在人來人往的騎樓朝基層咆哮，並頻頻要求警員「看鏡頭」，因此影片曝光後，讓網友們紛紛留言痛批：「情緒控管很差」、「這位員警看起來好無助」、「台灣警察消防員已短缺，請不要這樣職場霸凌」、「看得火都上來了，什麼噁心行為啊！？」

新北市議員黃淑君也質疑，影片中的所長是否有喝酒？又是否是「第一次失態」？「若影片內容屬實，不管發生時間為何時，這樣的長官都應該為自己的行為負責。」

警方回應：求好心切但方法錯誤　已記申誡

對此，基隆市警察局第一分局說明，徐姓所長是因應4月份即將到來的年度裝備檢查，2月份已多次宣導同仁清洗警用機車，並以身作則，親自協助清洗多部機車。惟所長求好心切，在告誡同仁時示範動作不雅、指導態度欠佳，易引起社會不當觀感，確有不妥。

▲基隆警所長「舔指驗車」影片瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

▲徐紹文兩度舔手指驗車，想強調自己把車洗得很乾淨。（圖／翻攝自Threads）

基隆市警察局局長及第一分局分局長於2日晚間獲悉後，立即前往忠二路派出所，親自檢討所長指導方式，並予以嚴厲訓斥及申誡處分，要求其改進領導與溝通技巧，嚴防類似情事再度發生。

據了解，徐姓所長自認「以身作則」要求同仁愛惜公物，並在2天內親自清洗30多部警用機車，但因過往「老派」的高壓教學方式，被質疑是羞辱式指導，引發爭議。

粉專批市警局未組調查小組　卻在追查誰外流影片

儘管市警局已經申誡處分，但臉書粉絲專頁「靠北police」發文質疑，影片中的所長走路都走不穩了，有無飲酒？即便是求好心切，有必要用吼的？有需要命令基層站好跟錄影？

「靠北police」批評，如今調查小組都沒組成，市警局直接認定無霸凌，不用管2位同仁心理壓力嗎？最好笑的是，督察組開始查是誰洩漏影片，「當初你所長不要叫人錄，就不會有外洩事件了不是嗎？」

