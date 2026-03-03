馬克宏宣布增加核彈頭：想要自由必須讓人畏懼

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於朗格島基地發表重要演說，宣布因應全球局勢嚴峻及中東衝突升溫，法國將即刻增加核彈頭儲存數量。

馬克宏直言過去數月的變化如同數年般沉重，特別是美國與以色列近期針對伊朗的軍事行動，擊斃其最高領袖哈米尼並引發中東劇變。法國作為歐洲核武大國，目前估計擁有290枚核彈頭，總統強調必須強化核嚇阻力，以應對多重威脅。他明確指出，自己的職責是確保國家在危險且核擴散的環境中，依然能維持具備威懾性的打擊能力。

啟動先進嚇阻計畫 並強化歐洲飛彈合作

馬克宏宣布法國核戰略進入「先進嚇阻」新階段，目前已有包含英國、德國、波蘭、荷蘭、比利時、希臘、瑞典及丹麥等8個國家表達參與意願。不過他強硬表示，即便與盟友合作，法國絕不會分享核武的最終決策權。此外，法國也計畫與德、英兩國在2024年「歐洲遠程打擊措施」（ELSA）的架構下，展開超遠程飛彈的研發與生產合作，提升整體戰略打擊範圍。

針對俄羅斯對烏克蘭發動的殘酷戰爭，馬克宏警告其帝國主義擴張對歐洲構成重大風險，特別是俄方持續開發極音速核彈、無限射程飛彈及核魚雷等先進武器，甚至意圖將核武部署至太空。他認為全球核武控制制度已滿目瘡痍，多項國際條約面臨失效，在缺乏信任的國際情勢下，法國必須展現實力才能令人畏懼，進而捍衛自由並重建安全規範。

升級海空核打擊武力與新一代潛艦命名

為了具體落實國防升級，馬克宏宣布新一代核動力彈道飛彈潛艦將命名為「無敵」（Invincible），預計於2036年正式投入服役。事實上，法國數月前已在現役潛艦上裝備新款M51.3飛彈與海洋核彈頭，具備突破現有防禦系統的最佳性能。這些硬體設施的更新，顯示法國正全面翻新其海基核打擊能力，確保國家安全在未來數十年內無虞。

空軍方面的現代化同樣同步進行，法國戰略空軍與海軍航空核部隊的核巡弋飛彈已完成升級。馬克宏透露，今年將正式啟動極音速戰略飛彈計畫，未來這款尖端武器將配備於戰機與航空母艦。在歐洲各國對美國承諾產生疑慮之際，這場在核潛艦重鎮朗格島發表的演說，被視為奠定法國核戰略新基石的重要里程碑，展現法國主導歐洲防衛的強大野心。