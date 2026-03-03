川普曝打擊伊朗「4大目標」　擬持續4周：美軍有能力打更久

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動後，美國總統川普2日表示，這項行動共有4大目標，包括摧毀伊朗飛彈能力、殲滅其海軍、確保德黑蘭無法擁有核武，以及阻止伊朗在境外持續資助與指揮恐怖組織。他強調，目前整體進度「大幅超前」，雖然原先預估需時4到5周，但美國具備持續更長時間作戰的能力。

中東戰爭爆發以來 川普首次發表現場談話

川普2日在白宮一場活動中發表談話指出，美軍正持續對伊朗進行「大規模作戰行動」，以剷除伊朗恐怖主義政權對美國構成的嚴重威脅。這也是美以自2月28日聯手對伊朗展開軍事行動以來，川普首度親自對媒體發表現場談話。

4大目標

川普表示，第一項目標是摧毀伊朗的飛彈能力；第二是殲滅伊朗海軍，目前已有10艘艦艇遭擊沉；第三是確保「這個全球頭號恐怖主義贊助國」永遠無法取得核武；最後則是防止伊朗政權繼續在境外武裝、資助並指揮恐怖組織。

他說，美方一度以為已與伊朗達成協議，但對方反覆改變立場，「我們以為有進展，結果他們又反悔」。川普指出，伊朗已擁有足以打擊歐洲及美國海外基地的飛彈，並且很快可能具備攻擊美國本土的能力，「這是我們最後、也是最佳的出手機會，以消除這個病態、險惡政權所構成的不可容忍威脅」。

川普強調，不論行動需要多長時間、付出什麼代價，美國都會堅持下去，「一開始我們預計4到5周，但我們有能力打得更久」。

他也在活動中向4名在這項軍事行動中殉職的美軍人員致哀，並誓言以「堅定不移的決心」粉碎伊朗恐怖政權對美國的威脅。

恐出現更多美軍傷亡

外電報導，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）2日稍早表示，美國對伊朗的軍事目標仍需時間達成，未來恐怕還會出現更多美軍傷亡。

川普不排除派地面部隊進入伊朗

此外，川普接受《紐約郵報》（New York Post）訪問時指出，若有必要，不排除派遣地面部隊進入伊朗；他也向美國CNN表示，在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃後，華府目前仍不清楚伊朗的新任領導人是誰。