生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今元宵節「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

▲2025新北平溪天燈節　侯友宜祈願國泰民安。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲講到元宵節，就會想到平溪放天燈。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是元宵節，清水孟國際塔羅小孟老師分享15大禁忌，像是不宜剪髮與洗髮，象徵財氣被剪、錢財流動大；此外，也不可以有爭吵，以免觸怒神明。

1、 不可借錢

會把好運借光。

2、 不可逗弄小鳥

民間相傳，元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間。家家戶戶在元宵，才會放鞭炮點燈，象徵人間已得到懲罰，因此元宵切莫逗弄鳥。

3、不可爭吵

元宵為天官大帝的生日，因此家人、朋友、小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。

4、不宜剪髮與洗髮

因為「髮」象徵「發」，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。

5、不宜殺生

元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。

6、不宜搬家

會把福氣搬光。

7、不宜敲打房子

會把福氣與財氣敲掉。

8、別去海邊與使用尖物

元宵為臨水夫人千秋，民間相傳，臨水夫人因力抗妖魔，而入水又失血過多。因此避免到海邊與使用尖物，以避免見血。

9、米缸不要見底

相傳會斷炊，錢財見底。

10、不要弄破衣物

以免錢財破光。

11、不要穿黑與白的衣服

象徵坐牢。

12、家中不要太暗

家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈籠。

13、小孩燈籠勿放鏡子前

以免招來邪氣，因鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。

14、吃湯圓不宜敲碗

古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢。晚上吃湯圓敲碗，也會招好兄弟來吃，要注意。

▼元宵習俗要吃湯圓。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼冬至,湯圓,大一歲。（圖／記者姜國輝攝）

15、不要吃冰

民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒單爺也屬於武財神，吃太冰財富會遠離。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

