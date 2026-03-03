全台下3天！　今降10℃越晚越冷

▲今天各地明顯轉涼。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

今天北部高溫降10度，各地越晚越冷，全台有雨3天！中央氣象署預報員張承傳表示，今天各地有短暫陣雨，西半部雨勢可能大一些；東北季風增強，有機會達到冷氣團，今晚到周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫15-16度。

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



[廣告]請繼續往下閱讀...

15縣市陸上強風特報

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周三晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天華南雲雨區東移，各地有短暫陣雨，西半部雨勢可能大一些；東北季風增強，有機會達到冷氣團，各地明顯轉涼，北部、東北部高溫16-17度，中部、花蓮18-19度，南部及台東22到25度。氣象署觀測，台北周一高溫來到26.7度，今預估僅16度，降幅達10度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



今明顯轉涼 全台下3天

張承傳說，今天晚間到周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫15-16度，南部、花東17-19度；周三華南雲雨區東移，各地有些雨，但雨勢比較局部短暫，北部高溫稍回升到19-20度；周四冷空氣減弱，北部高溫回升到23度，華南雲雨區東移，北部、東半部、中南部山區、恆春半島有局部短暫雨，中南部平地有零星降雨。

張承傳指出，周五東北季風再增強，水氣比較少，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星降雨；周六到下周一東北季風影響，水氣更少，基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有些雨，預估冷空氣強度和今天這波差不多，各地低溫15-17度。