專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

記者蘇晟彥／巴賽隆納專訪

電信通訊業者年度盛事MWC2026（世界行動通訊大會）2日在西班牙巴賽隆納隆重開幕，遠傳電信今年由總經理井琪親自帶隊，帶領包含網路技術暨營運、資訊暨數位轉型及企業暨國際事業群等團隊取經。井琪在開幕首日參與微軟座談，談起AI時代對遠傳企業體內影響，在會後也接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，談起今年與OPPO、愛立信合作後，內部也將加大資本在5G獨立組網（Standalone, SA）的建設，包含核心網路、Radio設備機台上，持續發揮5G優勢，應用到更多面向使用。

▼遠傳電信運用AI助力網路效果卓越，受微軟邀請納入此次MWC的全球展示案例，與AT&T、Vodafone並列。（圖／記者蘇晟彥攝）



井琪在座談中也分享，目前在遠傳的網路工程師有50%都快到了退休的年紀，當然不可能一下子全部人都選擇退休，但作為企業管理就必須未雨綢繆，考量到人力上可能會面臨的稀缺，遠傳因此在2024年的時候開始推動企業內的AI使用，以種子的方式先在每個部門有1、2個人開始使用Copilot，慢慢地遍地開花，當所有人都將自己的生產力提升後，就讓使用其他生成式AI（GEN AI）的門檻就降低，這就是一種突破的契機。

從中，井琪也觀察到其實很多公司的流程都需要花費大量人工反覆去做，小到公文的處理這種繁瑣的「日常事務」如果能透過AI解決，那將能大幅增加工作的效率，因此遠傳以微軟Azure為基礎，結合生成式AI技術自主開發的「遠傳智靈」AI平台，先應用在企業內部，目前遠傳內部網路維運中心（NOC）近60%的維運作業已由AI輔助，每月執行約10,500項營運任務；AI代理每月支援近7,000筆營運查詢，平均回應時間為16秒，且多數維護動作能在1分鐘內完成，正因為效果卓越，受微軟邀請納入此次MWC的全球展示案例，與AT&T、Vodafone並列。

井琪說，其實很多公司都有像是遠傳「讓繁瑣事情被自動化」的需求，「遠傳智靈」自然成為他們解決痛點的選擇，經過一整年的累積，已經累積不少好口碑，在今年也預計在「遠傳智靈」的優化、企業應用及推廣等上加大力度。

▼井琪在現場分享受到聽眾熱烈鼓掌。

而去年年底遠傳、愛立信和OPPO也攜手合作，在5G SA的架構上，透過驗證結合AI與網路切片的智慧差異化連接服務，業界首創透過手機端裝置的「AI即時偵測」功能，在用戶需要更大流量時可一鍵啟動「應用程式級網路切片」（App-level slicing），能讓用戶依照自身選擇享受更即時、低延遲的5G服務。

井琪解釋，這個概念並非源自於遠傳獨創，AT&T就曾經做過一個針對警消方案，當需要救災的時候，這個優先權（Priority）能讓他們的網路在這時候最優先保持順暢，與這次的合作概念相似，隨著近年演唱會、大型活動越來越多，不少人會選擇第一時間在IG、Threads上即時分享影片，這些需要、也想要在人潮比較擁擠現場享受到這樣服務的人，如果能保留一定的名額，例如每場100、200個，只要支付一點小費用，就可以獲得這樣的優先權，製造出雙贏的局面。而OPPO也算是創新，以往都直接從電信端來測試網路是否順暢，但OPPO祭出能直接在裝置上就偵測的AI Building，讓用戶直接從手機（裝置）端就能夠確認網路的品質。

井琪坦言，從POC要做到全網的5G SA需要時間把所有的5G行動基站和核心網路都要升級，所以遠傳今年編列了比去年高的資本支出，但從這次與愛立信、OPPO的合作中看見，這樣單獨切出來的5G SA應用具有一定成效，尤其董事長徐旭東本身也非常重視「實用性」，因此遠傳在2026年已經加大支出在5G SA的建設，包含核心網路、Radio等等，持續發揮5G優勢推廣到更多面向上的應用。