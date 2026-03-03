　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

記者蘇晟彥／巴賽隆納專訪

電信通訊業者年度盛事MWC2026（世界行動通訊大會）2日在西班牙巴賽隆納隆重開幕，遠傳電信今年由總經理井琪親自帶隊，帶領包含網路技術暨營運、資訊暨數位轉型及企業暨國際事業群等團隊取經。井琪在開幕首日參與微軟座談，談起AI時代對遠傳企業體內影響，在會後也接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，談起今年與OPPO、愛立信合作後，內部也將加大資本在5G獨立組網（Standalone, SA）的建設，包含核心網路、Radio設備機台上，持續發揮5G優勢，應用到更多面向使用。

▼遠傳電信運用AI助力網路效果卓越，受微軟邀請納入此次MWC的全球展示案例，與AT&T、Vodafone並列。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 井琪,遠傳,AI,5G 。（圖／記者蘇晟彥攝）

井琪在座談中也分享，目前在遠傳的網路工程師有50%都快到了退休的年紀，當然不可能一下子全部人都選擇退休，但作為企業管理就必須未雨綢繆，考量到人力上可能會面臨的稀缺，遠傳因此在2024年的時候開始推動企業內的AI使用，以種子的方式先在每個部門有1、2個人開始使用Copilot，慢慢地遍地開花，當所有人都將自己的生產力提升後，就讓使用其他生成式AI（GEN AI）的門檻就降低，這就是一種突破的契機。

從中，井琪也觀察到其實很多公司的流程都需要花費大量人工反覆去做，小到公文的處理這種繁瑣的「日常事務」如果能透過AI解決，那將能大幅增加工作的效率，因此遠傳以微軟Azure為基礎，結合生成式AI技術自主開發的「遠傳智靈」AI平台，先應用在企業內部，目前遠傳內部網路維運中心（NOC）近60%的維運作業已由AI輔助，每月執行約10,500項營運任務；AI代理每月支援近7,000筆營運查詢，平均回應時間為16秒，且多數維護動作能在1分鐘內完成，正因為效果卓越，受微軟邀請納入此次MWC的全球展示案例，與AT&T、Vodafone並列。

井琪說，其實很多公司都有像是遠傳「讓繁瑣事情被自動化」的需求，「遠傳智靈」自然成為他們解決痛點的選擇，經過一整年的累積，已經累積不少好口碑，在今年也預計在「遠傳智靈」的優化、企業應用及推廣等上加大力度。

▼井琪在現場分享受到聽眾熱烈鼓掌。

▲▼ 井琪,遠傳,AI,5G 。（圖／記者蘇晟彥攝）

而去年年底遠傳、愛立信和OPPO也攜手合作，在5G SA的架構上，透過驗證結合AI與網路切片的智慧差異化連接服務，業界首創透過手機端裝置的「AI即時偵測」功能，在用戶需要更大流量時可一鍵啟動「應用程式級網路切片」（App-level slicing），能讓用戶依照自身選擇享受更即時、低延遲的5G服務。

井琪解釋，這個概念並非源自於遠傳獨創，AT&T就曾經做過一個針對警消方案，當需要救災的時候，這個優先權（Priority）能讓他們的網路在這時候最優先保持順暢，與這次的合作概念相似，隨著近年演唱會、大型活動越來越多，不少人會選擇第一時間在IG、Threads上即時分享影片，這些需要、也想要在人潮比較擁擠現場享受到這樣服務的人，如果能保留一定的名額，例如每場100、200個，只要支付一點小費用，就可以獲得這樣的優先權，製造出雙贏的局面。而OPPO也算是創新，以往都直接從電信端來測試網路是否順暢，但OPPO祭出能直接在裝置上就偵測的AI Building，讓用戶直接從手機（裝置）端就能夠確認網路的品質。

井琪坦言，從POC要做到全網的5G SA需要時間把所有的5G行動基站和核心網路都要升級，所以遠傳今年編列了比去年高的資本支出，但從這次與愛立信、OPPO的合作中看見，這樣單獨切出來的5G SA應用具有一定成效，尤其董事長徐旭東本身也非常重視「實用性」，因此遠傳在2026年已經加大支出在5G SA的建設，包含核心網路、Radio等等，持續發揮5G優勢推廣到更多面向上的應用。

▲▼ 井琪,遠傳,AI,5G 。（圖／記者蘇晟彥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新台幣貶破31.6元爆出史上第3大量
快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」
快訊／大甲媽祖遶境時間出爐！
空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈
成功擊落伊朗飛彈！　南韓國產「天弓2型」受矚目
宜蘭奕順軒糕餅出包！　同批產品勒令下架
LIVE／元宵節迎「血月」　錯過再等46年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

愛立信攜聯發科、蘋果搶先佈局6G　看好智慧眼鏡「上傳需求會大增」

iPhone 17e突襲上架　該選17e還是標準版？YTR評價出爐

iPhone 17e「加量不加價」果粉狂讚超佛　上市日期公開16e秒下架

台灣大攜手AST簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」

蘋果端出「平價版Pro」！M4 iPad Air效能飆2.3倍、記憶體暴增50%

快訊／嫩粉色登場！iPhone 17e突襲發表　256GB起跳、售價21,900元

直擊／vivo MWC搶先亮相X300 Ultra 　增距鏡「粗度UP」影像搞到底

直擊／小米MWC火力展示「人×車×家」智慧生態系統　用AI走進日常

直擊／小米超跑概念車Vision GT全球首度亮相　全場「繞一圈」搶拍

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

愛立信攜聯發科、蘋果搶先佈局6G　看好智慧眼鏡「上傳需求會大增」

iPhone 17e突襲上架　該選17e還是標準版？YTR評價出爐

iPhone 17e「加量不加價」果粉狂讚超佛　上市日期公開16e秒下架

台灣大攜手AST簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」

蘋果端出「平價版Pro」！M4 iPad Air效能飆2.3倍、記憶體暴增50%

快訊／嫩粉色登場！iPhone 17e突襲發表　256GB起跳、售價21,900元

直擊／vivo MWC搶先亮相X300 Ultra 　增距鏡「粗度UP」影像搞到底

直擊／小米MWC火力展示「人×車×家」智慧生態系統　用AI走進日常

直擊／小米超跑概念車Vision GT全球首度亮相　全場「繞一圈」搶拍

捷迅去年EPS6.30元、年增3.51%　今年目標毛利躍升

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

台中客運煞不住！無辜休旅車慘遭「夾擊」　2人送醫

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」　限3小時道歉：已準備律師

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

池上警消深夜守護不缺席　合力勸說助獨居長者送醫護健康

桃園航空城安置住宅元宵團拜　張善政：持續打造宜居新生活圈

快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」　處置到3／17

黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！

3C家電熱門新聞

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

蘋果端出平價版Pro！M4 iPad Air效能飆2.3倍

iPhone 17e「加量不加價」

該選iPhone 17e還是標準版？YTR評價出爐

vivo MWC搶先亮相X300 Ultra

台灣大攜手AST簽署低軌衛星MOU

小米Vision GT全球首度亮相

愛立信搶先佈局6G

小米MWC火力展示智慧生態系統

LINE官方提醒快做「帳號綁定」　沒做被盜救不回

蘋果新品連發傳門市全面備戰

榮耀HONOR機器人手機藍圖曝光

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲盛讚

Galaxy S26提前開賣？

更多熱門

相關新聞

Xbox新執行長重拾獨佔概念

Xbox新執行長重拾獨佔概念

近日微軟迎來震撼消息，效力35年的執行長Phil Spencer退位，交棒給AI開發團隊產品總裁Asha Sharma接任，引起玩家強烈擔憂未來AI恐淹沒Xbox遊戲。同時Asha Sharma接掌首日，便有玩家提出「Xbox遊戲應維持平台獨佔」，對此她則是簡潔回應「聽到了」，顛覆了過去前執行長強調「獨佔過時」認知。

比爾蓋茲致歉：與艾普斯坦往來犯大錯

比爾蓋茲致歉：與艾普斯坦往來犯大錯

Xbox新執行長上任！玩家憂AI淹沒遊戲

Xbox新執行長上任！玩家憂AI淹沒遊戲

內部信件還原OpenAI政變關鍵48小時

內部信件還原OpenAI政變關鍵48小時

捐20部再生液晶顯示器　助弱勢家庭數位升級

捐20部再生液晶顯示器　助弱勢家庭數位升級

關鍵字：

遠傳井琪5G遠傳電信微軟

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面