地方 地方焦點

吃湯圓、猜燈謎　南消進社區強化防火觀念

記者林東良／台南報導

適逢元宵民俗節慶活動與用火用電高峰，台南市政府消防局第二大隊玉井分隊結合玉井區公所慶元宵暨登革熱防治活動，在玉井北極殿熱鬧登場，透過吃湯圓、猜燈謎、擲筊送元宵等活動，向社區民眾宣導防火、防疫與居家安全觀念，讓歡樂佳節多一份安心保障。

活動現場里長、志工及社區居民踴躍參與，除了趣味燈謎與傳統擲筊外，也共同宣示落實「巡、倒、清、刷」口號，展現防治登革熱決心。消防人員把握人潮聚集時機，向民眾說明居家用火、用電及瓦斯安全重點，並強調住宅用火災警報器的重要性，提醒家戶及早安裝、定期檢測，為居家安全多加一道防線。

針對元宵節常見的燃放爆竹煙火及提燈籠活動，市長黃偉哲提醒，應選購合格產品並依照說明施放，施放時遠離易燃物與人群，避免因一時疏忽釀成意外。他強調，節慶氣氛濃厚之際，更要守住安全底線，唯有全民共同落實防火、防災觀念，才能讓團圓時刻真正安心。

消防局長楊宗林指出，農曆年節過後即將迎來清明掃墓季節，田野燃燒與祭祖活動常因不慎引發火災，呼籲民眾牢記「除草不用火、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟菸蒂、垃圾要帶走」等「五不一要」原則，共同降低山林火災風險。

第二大隊大隊長王騰毅也提醒，住家用電應避免同一插座同時使用多項高功率電器，以免過載釀災；店家與攤販則須注意瓦斯鋼瓶使用安全，落實「人離火熄、火熄關氣」原則。此外，天氣雖逐漸回溫，夜晚仍偏涼，切勿在密閉空間使用瓦斯爐、炭火或燃氣熱水器，並保持室內空氣流通，如出現頭暈、噁心等疑似一氧化碳中毒症狀，應立即開窗離開並儘速就醫。

玉井消防表示，透過節慶活動深化宣導，讓防災意識自然融入日常生活，是最有效的守護方式。吃湯圓團圓之餘，安全不打折，才是給家人最暖心的祝福。

