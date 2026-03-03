　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美高層曝大量行動細節　「川普下令動手」數小時後就火速開戰

▲▼美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

▲，美以聯合發動「史詩怒火行動」打擊伊朗，美軍高層曝開戰前細節。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國2月28日聯合以色列對伊朗發動「史詩怒火行動」。美國參謀長聯席會議主席丹‧凱恩（Dan Caine）3月2日透露行動前的細節，川普是2月27日下午3點38分作出最終決定，當時距離行動開始僅剩下幾個小時。

綜合外媒報導，凱恩3月2日在五角大廈一場記者會上表示，美國中央司令部是在美東時間2月27日下午3點38分收到川普下達的行動指令，「總統指示，我引述原話，『批准史詩怒火行動』不得中止，祝你們好運』。」

凱恩透露，促使川普下決定的原因是一個突發事件，就是伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei，已故）與多名伊朗高層在德黑蘭的一場會議，「打擊行動由以色列國防軍執行，並得到了美國情報部門的支援」。

凱恩指出，川普下令後，美軍及以色列聯合部隊的各個單位立刻開始最終準備工作，像是防空系統進入戰備狀態，飛行員和機組人員針對行動流程進行最終確認，空軍除了開始替戰基裝載武器外，2支航空母艦打擊群也開始往任務地點移動。

凱恩說，對伊朗的攻擊是數月甚至數年精心策劃的最終成果，超過100架戰機參與了對伊朗的第一波攻擊，並在最初的24小時內打擊了1000多個目標，且史詩怒火行動並非單一的行動，美軍將持續在伊朗展開行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嫩粉色登場！iPhone 17e突襲發表　售價曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「不明物體」擊中亞馬遜中東機房大火　雲端AWS大規模中斷

美高層曝大量行動細節　「川普下令動手」數小時後就火速開戰

「我還沒開始用力揍伊朗」　川普放話：不排除派地面部隊

伊朗證實哈米尼之妻傷重不治　古列斯坦王宮也受損

伊朗戰爭不同於伊拉克　美防長：美國不會再陷入20年前那種泥潭

伊朗狂炸迫使「停產液化天然氣」　卡達：伊朗必須付出代價

快訊／日本沖繩宮古島外海規模5.9地震　震源極淺、近期連震最大

快訊／美軍證實：3架F-15「被友軍誤擊」在科威特墜毀

美國與波灣6國聯合聲明　譴責伊朗魯莽攻擊「構成危險升級」

伊朗報復升級！沙國最大煉油廠遭無人機攻擊停工　油價飆破82美元

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

太子集團「夢幻豪車」開賣！33輛超跑大軍排開　現場如大型車展

「不明物體」擊中亞馬遜中東機房大火　雲端AWS大規模中斷

美高層曝大量行動細節　「川普下令動手」數小時後就火速開戰

「我還沒開始用力揍伊朗」　川普放話：不排除派地面部隊

伊朗證實哈米尼之妻傷重不治　古列斯坦王宮也受損

伊朗戰爭不同於伊拉克　美防長：美國不會再陷入20年前那種泥潭

伊朗狂炸迫使「停產液化天然氣」　卡達：伊朗必須付出代價

快訊／日本沖繩宮古島外海規模5.9地震　震源極淺、近期連震最大

快訊／美軍證實：3架F-15「被友軍誤擊」在科威特墜毀

美國與波灣6國聯合聲明　譴責伊朗魯莽攻擊「構成危險升級」

伊朗報復升級！沙國最大煉油廠遭無人機攻擊停工　油價飆破82美元

「不明物體」擊中亞馬遜中東機房大火　雲端AWS大規模中斷

大谷翔平返日首戰3支0　日本隊監督不擔心說是正常過程

今永昇太挨3發陽春砲吞敗　懊悔自評「好球投太多」

千賀滉大Live BP飆5K　直言「投得很有平衡感」備戰進度順利

必勝客點名死對頭達美樂！巨幅廣告力挺中華隊　網笑：相愛相殺

美高層曝大量行動細節　「川普下令動手」數小時後就火速開戰

盧秀燕要送4盞小提燈　蔣萬安緊張笑「暗示什麼？」

加時一球定江山！台中Futuro險勝奪U16冠軍、健身工廠盃熱血落幕

快訊／蘆洲深夜槍響！BMW拒檢衝撞「一路飆到泰山」　2警受傷送醫

基隆所長奇葩教學！舔指驗車喊「乾淨的」　拍片訓同仁：學校沒教？

【這互動太有愛❤】勇敢小猴Panchi勇闖社交圈！被猴朋友溫柔回應超治癒❤

國際熱門新聞

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

伊朗狂炸　卡達宣布停產液化天然氣

美防長：美國不會再陷入20年前那種泥潭

伊朗證實哈米尼之妻傷重不治

美國與波灣6國發布聯合聲明

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

杜拜富豪出逃　包機飆破1100萬

即／伊朗：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

沙國最大煉油廠遭轟！原油瘋漲10%破82美元

伊朗555人慘死！美以2天「空襲131城」

伊朗再轟！杜拜傳爆炸聲　以色列警報響

更多熱門

相關新聞

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普2日接受美媒訪問時透露，美軍對伊朗的軍事行動進展「非常順利」，但「我們甚至還沒開始狠揍他們」，更大的動作即將到來。他強調，美國擁有「世界上最偉大的軍隊」，目前行動強度仍未達高峰，且不排除派遣美軍進入伊朗。

美防長：美國不會再陷入20年前那種泥潭

美防長：美國不會再陷入20年前那種泥潭

伊朗狂炸　卡達宣布停產液化天然氣

伊朗狂炸　卡達宣布停產液化天然氣

王毅對伊朗表達支持！　稱願在聯合國安理會「主持公道」

王毅對伊朗表達支持！　稱願在聯合國安理會「主持公道」

美國與波灣6國發布聯合聲明

美國與波灣6國發布聯合聲明

關鍵字：

川普史詩怒火伊朗

讀者迴響

熱門新聞

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

血糖飆800送ICU！30歲男「血管爆開」　醫示警3類食物

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

驚悚畫面曝！公車輾死69歲婦　司機渾然不知開回北投

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

道瓊下挫400點　台積電ADR跌1.49%

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

2局無安打鎖死日本隊！歐力士先發紅了

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面