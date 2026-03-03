美高層曝大量行動細節　「川普下令動手」數小時後就火速開戰

▲，美以聯合發動「史詩怒火行動」打擊伊朗，美軍高層曝開戰前細節。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國2月28日聯合以色列對伊朗發動「史詩怒火行動」。美國參謀長聯席會議主席丹‧凱恩（Dan Caine）3月2日透露行動前的細節，川普是2月27日下午3點38分作出最終決定，當時距離行動開始僅剩下幾個小時。

綜合外媒報導，凱恩3月2日在五角大廈一場記者會上表示，美國中央司令部是在美東時間2月27日下午3點38分收到川普下達的行動指令，「總統指示，我引述原話，『批准史詩怒火行動』不得中止，祝你們好運』。」

凱恩透露，促使川普下決定的原因是一個突發事件，就是伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei，已故）與多名伊朗高層在德黑蘭的一場會議，「打擊行動由以色列國防軍執行，並得到了美國情報部門的支援」。

凱恩指出，川普下令後，美軍及以色列聯合部隊的各個單位立刻開始最終準備工作，像是防空系統進入戰備狀態，飛行員和機組人員針對行動流程進行最終確認，空軍除了開始替戰基裝載武器外，2支航空母艦打擊群也開始往任務地點移動。

凱恩說，對伊朗的攻擊是數月甚至數年精心策劃的最終成果，超過100架戰機參與了對伊朗的第一波攻擊，並在最初的24小時內打擊了1000多個目標，且史詩怒火行動並非單一的行動，美軍將持續在伊朗展開行動。