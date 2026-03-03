快訊／蘆洲深夜槍響！BMW拒檢衝撞「一路飆到泰山」　2警受傷送醫

2026九合一選舉即將到來，將代表國民黨參選的北市副市長李四川日前已向市長蔣萬安遞辭呈，傳出蔣萬安批核時間為3月10日，李將主持北市府最後一場都委會，審查台北市相當重要的社子島開發案。蔣萬安今（2日）受訪時對此笑說，現場記者「眼神很炙熱」，但未必全是為了他，市府有任何人事異動都會向大家作報告。