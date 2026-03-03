快訊／蘆洲深夜槍響！BMW拒檢衝撞「一路飆到泰山」　2警受傷送醫

▲白色BMW拒檢衝撞，新北警開槍圍捕2警受傷。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者陳以昇、閔文昱／新北報導
新北市蘆洲警分局今（3）日凌晨0時許，在成蘆橋攔查一輛白色BMW時，對方拒檢並衝撞警方，警方當場朝車輛開數槍制止，但仍造成2名員警分別頭部血腫、腳部受傷，所幸意識清楚，緊急送醫治療。
警方隨後尾隨追緝，白色BMW一路逃往泰山區，最終在成泰路失控，撞倒路旁一整排機車後衝進騎樓，警方立即上前壓制，成功逮捕車內一行人，詳細案情及是否涉及其他不法行為，仍待進一步釐清。
