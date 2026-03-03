基隆所長奇葩教學！舔指驗車喊「乾淨的」　拍片訓同仁：學校沒教？

▲基隆警所長「舔指驗車」影片瘋傳。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者郭世賢、閔文昱／基隆報導

網路近日瘋傳一段影片，內容為基隆市警察局第一分局忠二路派出所徐姓所長，在派出所前「指導」同仁清洗警用機車時，竟當眾以手指抹過車牌與車殼後放入口中吸吮，並不斷質問同仁「學校沒有教你洗車嗎」、「錄到沒有？」相關畫面曝光後，引發網友譁然，質疑涉及職場霸凌、動作不雅且不衛生，警界形象也因此受挫。

「學校沒教、所長教」 要求錄影全程驗車

根據影片內容，事件發生於2月27日，長達1分15秒。畫面中，徐姓所長要求一名同仁錄影，另一名為該巡邏機車的保管人。徐先確認車輛歸屬後，以手指抹過車牌與前擋板，再將手指放入口中吸吮，強調「乾淨的！」並反覆質問同仁是否洗過車，還語帶訓斥表示「學校沒教，所以所長教」，全程要求同仁站在鏡頭前配合。

影片在社群平台流傳後，網友留言炸鍋，紛紛痛批「霸凌零容忍」、「口水洗車法？」、「這種教學方式太誇張」，也有人直言這樣的高壓、羞辱式指導，恐讓基層員警承受不必要的心理壓力。

警方回應：求好心切但方法錯誤 已記申誡

對此，基隆市警察局第一分局說明，徐姓所長係因應即將到來的年度裝備檢查，2月份已多次宣導同仁清洗警用機車，並曾以身作則，親自協助清洗多部機車。惟所長求好心切，在告誡同仁時示範動作不雅、指導態度欠佳，易引起社會不當觀感，確有不妥。

基隆市警察局局長及第一分局分局長於2日晚間獲悉後，立即前往忠二路派出所，親自檢討所長指導方式，並予以嚴厲訓斥及申誡處分，要求其改進領導與溝通技巧，嚴防類似情事再度發生。

警界反思老派帶人方式 網友酸聲不斷

據了解，徐姓所長自認是「以身作則」要求同仁愛惜公物，甚至兩天內親自清洗30多部警用機車，但其沿用過往「老派」高壓教學方式，未能顧及現今職場文化差異，才引發爭議。事件延燒後，第一分局臉書粉專也湧入大量網友留言調侃，相關討論仍持續發酵。