盧秀燕要送4盞小提燈　蔣萬安緊張笑「暗示什麼？」

▲蔣萬安受邀前往台中參觀燈會。（圖／台中市政府，下同）



記者游瓊華、許力方／台中報導

「2026中台灣燈會」將於3月3日閉幕，台北市長蔣萬安2日晚間率市府團隊前往台中參觀，台中市長盧秀燕親自接待，兩人不僅同台為雙城燈會宣傳，更在互贈小提燈時妙語如珠。盧秀燕一口氣準備4盞姆明小提燈，蔣萬安育有3孩，見狀嚇了一跳，以為在暗示他什麼。

雙城互訪拚行銷 人次衝新高

盧秀燕表示，中台灣燈會截至1日已突破612萬參觀人次，創下歷史新高，閉幕前可望朝650萬人次邁進；而台北燈節已於2月26日開展，展期至3月15日，盼透過雙城接力，讓國內外旅客看見城市創意與活力。她也提到，前年龍年雙城曾互訪宣傳，今年因燈會接近尾聲及出訪行程，暫未能回訪，笑稱「欠台北一攤」，日後一定補上。

4盞小提燈成焦點 玩笑話逗樂全場

活動尾聲兩位市長互贈伴手禮，盧秀燕送上咖啡禮盒與姆明小提燈、吊飾，蔣萬安則回贈柯博文小提燈、POP MART盲盒與頸枕，祝福訪美順利。由於蔣萬安育有3名子女，盧秀燕特地準備3盞小提燈給孩子，卻又再找第四盞，蔣萬安一度很緊張笑說「是不是在暗示什麼？」盧秀燕受訪時嘖笑稱「對你期望甚深」，場面逗趣。

蔣萬安表示，台北與台中合作密切，前年燈會互訪、去年出席捷運藍線動工，都展現深厚情誼。他肯定中台灣燈會規劃細緻、成效亮眼，直言有不少值得學習之處，並指示團隊到場觀摩交流，盼未來持續深化雙城合作，擴大觀光與經濟效益。