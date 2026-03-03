　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

盧秀燕要送4盞小提燈　蔣萬安緊張笑「暗示什麼？」

▲▼盧秀燕要送4盞小提燈　蔣萬安緊張笑「暗示什麼？」。（圖／台中市政府）

▲蔣萬安受邀前往台中參觀燈會。（圖／台中市政府，下同）

記者游瓊華、許力方／台中報導

「2026中台灣燈會」將於3月3日閉幕，台北市長蔣萬安2日晚間率市府團隊前往台中參觀，台中市長盧秀燕親自接待，兩人不僅同台為雙城燈會宣傳，更在互贈小提燈時妙語如珠。盧秀燕一口氣準備4盞姆明小提燈，蔣萬安育有3孩，見狀嚇了一跳，以為在暗示他什麼。

雙城互訪拚行銷　人次衝新高

盧秀燕表示，中台灣燈會截至1日已突破612萬參觀人次，創下歷史新高，閉幕前可望朝650萬人次邁進；而台北燈節已於2月26日開展，展期至3月15日，盼透過雙城接力，讓國內外旅客看見城市創意與活力。她也提到，前年龍年雙城曾互訪宣傳，今年因燈會接近尾聲及出訪行程，暫未能回訪，笑稱「欠台北一攤」，日後一定補上。

▲▼盧秀燕要送4盞小提燈　蔣萬安緊張笑「暗示什麼？」。（圖／台中市政府）

▲▼盧秀燕要送4盞小提燈　蔣萬安緊張笑「暗示什麼？」。（圖／台中市政府）

4盞小提燈成焦點　玩笑話逗樂全場

活動尾聲兩位市長互贈伴手禮，盧秀燕送上咖啡禮盒與姆明小提燈、吊飾，蔣萬安則回贈柯博文小提燈、POP MART盲盒與頸枕，祝福訪美順利。由於蔣萬安育有3名子女，盧秀燕特地準備3盞小提燈給孩子，卻又再找第四盞，蔣萬安一度很緊張笑說「是不是在暗示什麼？」盧秀燕受訪時嘖笑稱「對你期望甚深」，場面逗趣。

蔣萬安表示，台北與台中合作密切，前年燈會互訪、去年出席捷運藍線動工，都展現深厚情誼。他肯定中台灣燈會規劃細緻、成效亮眼，直言有不少值得學習之處，並指示團隊到場觀摩交流，盼未來持續深化雙城合作，擴大觀光與經濟效益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嫩粉色登場！iPhone 17e突襲發表　售價曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

盧秀燕要送4盞小提燈　蔣萬安緊張笑「暗示什麼？」

桃園食品產業進軍日本　10家特色食品進軍東京國際食品展

歌仔戲《撿紅包》3/14桃園登場　3/6日起開放索票

南投燈會將於3／8閉幕　至2／28累計已創2.5億商機

嘉市警吳俊緯榮銜歸隊　續寫嘉義一分局治安新篇章

大園貴文宮遶境祈福　蘇俊賓三度赤腳過火祈平安

大埔城慶元宵3日晚間登場　重頭戲是發放平安小提燈

桃園農林漁牧普查啟動　鼓勵網路自主填報可抽大獎

南投縣照服員專班訓練開始受理報名　特定對象結業即全額補助訓練費

元智大學攜手忠欣推動TOEIC榮譽學院　強化學生英語能力

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

太子集團「夢幻豪車」開賣！33輛超跑大軍排開　現場如大型車展

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

盧秀燕要送4盞小提燈　蔣萬安緊張笑「暗示什麼？」

桃園食品產業進軍日本　10家特色食品進軍東京國際食品展

歌仔戲《撿紅包》3/14桃園登場　3/6日起開放索票

南投燈會將於3／8閉幕　至2／28累計已創2.5億商機

嘉市警吳俊緯榮銜歸隊　續寫嘉義一分局治安新篇章

大園貴文宮遶境祈福　蘇俊賓三度赤腳過火祈平安

大埔城慶元宵3日晚間登場　重頭戲是發放平安小提燈

桃園農林漁牧普查啟動　鼓勵網路自主填報可抽大獎

南投縣照服員專班訓練開始受理報名　特定對象結業即全額補助訓練費

元智大學攜手忠欣推動TOEIC榮譽學院　強化學生英語能力

必勝客點名死對頭達美樂！巨幅廣告力挺中華隊　網笑：相愛相殺

美高層曝大量行動細節　「川普下令動手」數小時後就火速開戰

盧秀燕要送4盞小提燈　蔣萬安緊張笑「暗示什麼？」

加時一球定江山！台中Futuro險勝奪U16冠軍、健身工廠盃熱血落幕

快訊／蘆洲深夜槍響！BMW拒檢衝撞「一路飆到泰山」　2警受傷送醫

基隆所長奇葩教學！舔指驗車喊「乾淨的」　拍片訓同仁：學校沒教？

Melinda陪伴楊祐寧走過喪父之痛　談當下心境「沒有永遠順利」

新類寶可夢遊戲？獨立作募資超速破千萬　用嘴說服怪物闖冒險

【起火墜落畫面曝】戰機在科威特美軍基地附近墜毀！飛行員跳傘逃生

地方熱門新聞

金門東碇守備隊士官營區身亡

桃園市政府推動食品業國際化　拓展日本市場

《撿紅包》3/14桃園登場　3/6日起開放索票

南投燈會至2／28累計已創2.5億商機

吳俊緯重返一分局任副分局長　續寫嘉義市一分局治安新篇章

大埔城迎金馬慶元宵活動3日晚間登場

大園貴文宮遶境祈福　蘇俊賓赤腳過火祈平安

南投縣照服員專班訓練開始受理報名

桃園農林漁牧普查啟動　網路填報可抽大獎

元智大學攜手忠欣公司　推動TOEIC榮譽學院

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

南消進駐南紡購物中心強化第一線急救應變力

桃園整合全市40分館　學生公共服務預約申請

更多熱門

相關新聞

盧秀燕訪美前夜宴藍委談軍購　羅廷瑋曝：美方意見應是9000億元

盧秀燕訪美前夜宴藍委談軍購　羅廷瑋曝：美方意見應是9000億元

台中市長盧秀燕3月中將訪美，傳此行是有意解決三大問題，包括對美軍購態度、藍營內部的疑美論等，且日前也夜宴包含羅廷瑋在內10名藍委，聽取相關意見。對此，羅廷瑋今（2日）表示，那晚都是青壯派為主的年輕立委，大家對軍購項目很支持，但還是要告訴支持者，「我們支持軍購預算，但也強力監督」。羅也透露，有的人版本是3500億元，有的是8100多億元，而美方部分應該是9000億元；在溝通協調方面，大家都希望能在既不失國防需求下，又能跟美方能有默契。

幕後／軍購版本分歧　藍青壯派盼韓國瑜出手

幕後／軍購版本分歧　藍青壯派盼韓國瑜出手

李四川3/10正式辭職戰新北？　蔣萬安這樣說

李四川3/10正式辭職戰新北？　蔣萬安這樣說

辭職3月10日才生效？　李四川回應了

辭職3月10日才生效？　李四川回應了

賴清德派奇兵死守蔣萬安？　她諷：誰都難突破

賴清德派奇兵死守蔣萬安？　她諷：誰都難突破

關鍵字：

蔣萬安盧秀燕台中燈會姆明

讀者迴響

熱門新聞

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

血糖飆800送ICU！30歲男「血管爆開」　醫示警3類食物

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

驚悚畫面曝！公車輾死69歲婦　司機渾然不知開回北投

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

道瓊下挫400點　台積電ADR跌1.49%

2局無安打鎖死日本隊！歐力士先發紅了

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

美防長：美國不會再陷入20年前那種泥潭

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面