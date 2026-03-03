　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日本武士防線生鏽、內外野配合失靈！井端弘和：對台前一定要調整

▲WBC日本隊總教練井端弘和。（圖／大會提供）

▲WBC日本隊總教練井端弘和。（圖／大會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

距離2026年世界棒球經典賽（WBC）首戰對決台灣僅剩4天，日本代表隊2日在與歐力士猛牛的熱身賽，引以為傲的防守端亮起紅燈，先前4場實戰皆保持「零失誤」的日本隊，今不僅因二壘手牧秀悟傳球失誤斷送分數，內外野之間更出現多次配合精度不足的狀況。面對防線動盪，總教練井端弘和指出現在出錯反而能及時檢討，並明確表示希望在比賽正式開打對戰台灣前，一定要將守備狀態調整回來。

日本隊熱身賽派出大聯盟強投菊池雄星先發，但開局便遭遇歐力士打線狙擊，接連被敲出4支安打失掉2分，真正讓日本隊士氣受挫的關鍵發生在1出局一、二壘有人時，歐力士西野真弘擊出三壘方向滾地球，三壘手佐藤輝明精準接捕並傳向二壘封殺跑者。

本應是順利完成雙殺的局面，負責轉傳的二壘手牧秀悟卻在傳向一壘時手感失控，球大幅偏向右外野側，一壘手村上宗隆跳起仍無法順利把球接住，這記暴傳讓二壘跑者杉本裕太郎輕易跑回本壘，讓日本隊在開局就陷入0比3落後。

2局下，日本隊的防守穩定度持續動盪，1人出局後，歐力士中川圭太擊出右外野安打，金手套級外野手近藤健介竟出現罕見漏球，隨後歐力士麥谷祐介擊出強襲二壘方向滾地球，遊擊手源田壯亮展現頂級美技將球攔下並精準傳向一壘，但村上宗隆卻因進壘補位節奏過慢，差點造成安全上壘，雖然最終靠著菊池雄星穩住陣腳，永滾地球化解危機，但內外野配合的鬆散程度，讓現場教練團神情凝重。

面對單場守備2次失誤，總教練井端弘和在賽後接受當地日本媒體受訪時，點出在正式大賽前暴露問題並非壞事，重點在於球員的心態與意識。

「與其完全沒出錯，現在發生了（失誤）反而必須好好反省。」井端弘和說道「像近藤選手的失誤，不必過度介懷，但全員必須具備『在比賽中確實做好該做的事』的意識，尤其是在正式比賽開打前，這點非常重要，在比分接近的比賽中，守備失誤往往會成為致命傷。」

02/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／嫩粉色登場！iPhone 17e突襲發表　售價曝光

