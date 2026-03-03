2026兩會／政府工作報告對台論述　分析：將繼續當前政策節奏

▲國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

2026年大陸全國兩會即將登場，在人大開幕式上發表的《政府工作報告》，如何表述對台政策，眾所矚目。學者分析，大陸將繼續當前對台政策節奏，不會大幅度調整；可觀察習近平下團組時，是否有涉台發言。展望今年兩岸關係發展，學者認為，無論是「鄭習會」的論述或兩岸官方接觸，都難有大突破。

去（2025）年大陸國務院總理李強所作的政府工作報告中，涉台表述為：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。」

對於今年政府工作報告的對台論述，國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢向《東森新媒體ETtoday》分析，不會有大幅度調整，大陸將繼續當前對台政策的節奏，只可能在部分詞彙上稍微轉換，因為對北京而言，中美關係更為關鍵，特別是在此次「美以襲擊伊朗」事件之後。

王信賢預估，政府工作報告中，對台將重申「總體方略」（新時代黨解決台灣問題的總體方略）、九二共識、反對台獨、兩岸經濟社會融合等基本定位，並重申對台的頂層設計，不會有太多突出內容，因為歷年兩會本就不著重於兩岸議題。不過可觀察習近平下團組時，是否有涉台發言。

王信賢分析，國民黨主席鄭麗文有無訪問北京的機會，將是北京釋放「和統」訊號的重要指標。同時，雙方談論何議題，也是觀察重點；至於訪問時間點，王信賢評估，很可能落在川普訪中之後，因屆時中美大架構已較為確定。

對於國共兩黨之間的交流，有多大力量影響兩岸的破冰？王信賢直言，國民黨未握有行政權，包括觀光等議題主導權都掌握在中央政府手裡，因此很難影響兩岸關係的大氣候。

此外，今年底是國父孫中山先生誕辰160周年，大陸全國政協已經預告，將舉行紀念活動。屆時是否有新的對台論述？王信賢指出，中共近年致力於主導歷史的詮釋權，並在去年3個80周年（抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復80週年）達到高峰，因此今年孫中山誕辰的紀念規格與對台論述恐很難再超越。

▲中國人民大學國際關係學院退休教授時殷弘。（圖／記者陳冠宇攝）

中國人民大學國際關係學院退休教授時殷弘則預計，鄭麗文若真成功訪問北京，在兩岸論述上將不會有太大突破，因為反台獨是國民黨一貫立場，至多重申前總統馬英九曾提及的「和平民主統一」，但基本立場不會有所變化。他另補充，兩岸關係只有在國民黨掌權的時候，才有重要成果。

對北京來說，需要進行這場「鄭習會」嗎？時殷弘直言，當然有需要，因為從大陸角度出發，可稱國民黨魁仍願意共同推進中國統一。除此之外，在內外事務這麼多壞消息的同時，鄭麗文的來訪對大陸政府及領導人的對台方針有積極效應。

談及兩岸今年是否可能破冰並進行官方接觸，時殷弘強調，大陸方面已經對國內人民與全世界無數次地宣布，只要對方不接受一個中國原則，就絕對沒有任何對話空間，更遑論進行談判，這點是無法收回的。

當被問及今年中美關係走向，將如何影響兩岸關係？時殷弘直言，從蔡英文當選以後，多年來兩岸關係已經達到冰點，目前仍維持在冰點，已經不可能再往下了。相反地，只有中美關係還可能更壞。