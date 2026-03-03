「不明物體」擊中亞馬遜中東機房大火　雲端AWS大規模中斷

▲美軍摧毀「伊朗革命衛隊總部」。（圖／美軍中央司令部）



記者許力方／綜合報導

路透社2日報導，亞馬遜旗下雲端運算平台「亞馬遜網路服務」（AWS）在中東的新設施發生重大故障，位於阿拉伯聯合大公國的一處機房遭不明物體擊中，火災導致電力與網路連線大規模中斷，阿聯及鄰近巴林部分區域服務同步受影響，全面復原至少需時一天。

不明物體引火災 兩區域緊急斷電

AWS於狀態頁面說明，相關事件發生於周日，不明物體撞擊機房後產生火花，釀成火災，當局隨即切斷阿聯境內兩個雲端運算區域電力，以確保安全。亞馬遜指出，復原作業涉及設施本體、冷卻與供電系統修復，並須與當地政府協調，同時保障第一線人員安全。

此次事故干擾約十項核心雲端服務。AWS已建議客戶備份重要資料，並將系統移轉至其他未受影響區域。一名熟悉情況的人士透露，部分依賴AWS的金融機構營運已受波及。阿布達比商業銀行則表示，其平台與行動應用程式因區域性資訊科技異常暫停服務，但未明確指出是否與本次事件直接相關。

亞馬遜並未說明擊中設施的物體為何。事發當天，伊朗曾向多個波斯灣國家發射無人機與飛彈，作為對美國與以色列空襲的報復；該次空襲據稱造成伊朗最高領袖哈米尼身亡。