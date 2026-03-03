　
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／關鍵公敵　妻子慘死AI法官判90分鐘內自證清白

文／賴賴

▲▼關鍵公敵。（圖／IMDB）

瘋言瘋語：

Mercy（關鍵公敵）是一部節奏極快、設定前衛的科技懸疑爽片。它最吸引人的地方，在於徹底改寫了傳統辦案電影的邏輯——沒有冗長的追逐戲碼，也不需要四處奔波蒐證。取而代之的是「AI法官」全面接管偵查權限，能即時調閱所有監視器與數據紀錄，幾乎毫無死角。這種高效率的破案模式，讓整體敘事高度壓縮，觀眾被直接推進核心衝突，毫無喘息空間。

故事最殘酷的設定，是主角必須在90分鐘內自證清白，否則立即處決。當司法系統以演算法為最高裁決者，「時間」成為最大敵人。更具戲劇張力的是，死者是自己的妻子，而唯一與案情有接觸的竟是女兒。親情與罪責交織，讓情節不只是推理，更是情感與道德的拉鋸戰。觀眾在一次次線索翻轉中，被迫質疑：科技真的更公正，還是只是更冷酷？

劇本的強度在於，它並未把科技描寫成單純的工具，而是塑造成一種近乎絕對權威的存在。AI法官可以「通行無阻」，卻也意味著監控無所不在。效率的提升，伴隨的是隱私與人性空間的壓縮。這種設計極度貼合當代社會對AI決策、數位治理的焦慮——當審判不再需要情感判斷，人類是否還保有申辯與錯誤的餘地？

整體而言，《關鍵公敵》在娛樂層面是成功的：節奏緊湊、衝突明確、懸疑感持續升高。但更值得肯定的是，它讓觀眾在爽感之餘，不自覺思考科技與權力的邊界。在當前電影市場略顯疲軟的氛圍中，這樣一部兼具類型爽度與時代議題的作品，五顆星推薦。


片　　名：關鍵公敵
英文片名：Mercy
導演：提默貝克曼比托夫
演員：克里斯普瑞特、蕾貝卡弗格森、邁克爾C馬洪、雷納塔里貝羅、萊恩海利
類型：奇幻/科幻、劇情
片長：1 時 40 分
上映日期：2026/02/06
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼娛樂

劇情大綱

《刺客聯盟》提默貝克曼比托夫執導，《侏儸紀世界》克里斯普瑞特、《不可能的任務：致命清算》蕾貝卡弗格森主演。

一個高階警探(克里斯 普瑞特飾演)因被指控謀殺妻子接受AI法庭審判。在定罪行刑之前，他只有90分鐘向曾經極度推崇的AI法官(蕾貝卡弗格森飾演)證明自己的清白。

▲▼關鍵公敵。（圖／IMDB）

▲叫做慈悲的AI法官，有著強硬但高效率的精準解讀能力，並且擁有高智慧慈悲心。

▲▼關鍵公敵。（圖／IMDB）

▲身為警官的嫌疑人，卻有一身可能是兇手的嫌疑性，電影超好看的。

