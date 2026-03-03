2026兩會／解放軍邁入「換裝黃金期」 軍費增幅「個位數」兼顧物價與科技

▲解放軍今年軍費增長依舊是外界關注焦點。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

2026年大陸兩會即將登場，隨著國際情勢軍費增幅也是外界高度關注重心，面對詭譎多變的國際局勢，美以襲擊伊朗挑起中東戰火。兩岸軍事、國關學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，儘管全球軍費規模在美、俄及歐洲國家的帶動下集體飆升，預料大陸2026年國防開支預計仍將維持自2016年以來的「個位數增長」慣性，展現出與經濟發展同步的防禦性戰略定力。

大陸軍費3核心:兼顧「物價」與「科技強軍」

大陸軍事專家宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「判斷解放軍今年的軍費預算估計和去年差不多，主要受到通貨膨脹影響，大約7%或8%增速，預估應該是一位數，不會到兩位數。」

宋忠平分析，解放軍軍費預算主要由人員待遇、訓練經費及裝備採購三大塊組成，每一項都在當前環境下具備特殊意義。

宋忠平說，首先是人員待遇的適度調漲。戰士與軍官職級工資的年度上調必須考量物價指數。這不僅是為了保障基層生活水準，更是在大陸推行軍事職業化與吸引高科技人才（如AI與無人機領域）背景下的必要支出，確保部隊在經濟轉型期能維持穩定性與競爭力。

其次，實戰化演訓經費預期將顯著增長。隨著解放軍在台海、南海及遠洋的聯演頻率提升，相關活動經費需求龐大。宋忠平強調，增加軍事訓練即意味著物資、油料與維修消耗的增加，這是維持「隨時能戰」狀態的實質支撐。

最後，解放軍正處於武器換裝的「黃金時期」。宋忠平表示，大量新型裝備如殲35隱形戰機、福建艦配套戰力等正進入成軍關鍵期，這類高精尖武器的購置與體系構建需要龐大資金挹注。這顯示大陸正加速組建更強大的作戰體系，以應對日益嚴峻的國際情勢。

▲大陸軍費從2016年到2025年連續十年「個位數增長」。（AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核）

大陸國防政策：不陷軍備競賽泥淖

根據公開數據，2016年至2025年之間，大陸國防預算增幅依次是7.6%、7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%、7.2%、7.2%、7.2%，大陸國防預算自2016年起(2015年是10%)，每年預算增幅速度從兩位數跌落至個位數，已經連續第10年維持個位數增長。

預估今年軍費增幅？政大國關中心兼任研究員、台灣安全研究中心主任劉復國分析，「大陸近年軍力發展著重科技裝備，預估維持以往水平，大陸國防預算去年已經編列規劃好，即使發生美以襲擊伊朗戰事，馬上把預算大幅提高，可能性也不存在。」

劉復國指出，大陸的外交跟國防的發展都是自己的大國步驟，今年是「十四五」收官，然後接著「十五五」開局，按照一定步伐去建構軍備力量，包括「新域新質」作戰力量（如AI與無人機）。

舉例，去年2025年大陸國防支出編列為1.78兆元人民幣（約合2458億美元），較去年增長7.2%。分析指出，儘管預算總額創下新高，但佔GDP 比重仍嚴格控制在 .3% 以下，遠低於美國及俄羅斯等軍事大國，顯示出大陸國防政策仍維持「精打細算」的防禦性定位。

相較於美國、日本、歐洲與俄羅斯的激進擴張，大陸2025年國防預算（1.78兆元人民幣）佔GDP比重仍維持在1.3%以下的低位，遠低於全球2.01%的平均水平，維持官方基調，「不與美俄搞軍備競賽。」

▲美國總統川普（Donald Trump）1月初提議，2027財年軍費飆升至1.5兆美元。（圖／路透）

全球軍費規模對比：美軍預算仍是「吞金獸」

英國知名智庫「國際戰略研究所」（IISS）日前發布2026年版《軍事力量對比》（Military Balance）報告。全球軍費佔國內生產毛額（GDP）比例，也從1.89%上升至2.01%，反映出全球安全環境正處於高度緊張狀態。

根據最新數據對比，大陸的軍費開支規模遠低於美國。美國2025財年軍費預算已飆升至8950億美元，佔其GDP的3.5％。回顧美軍軍費，從2017財年的5827億美元一路上漲至2024財年的8860億美元，佔全球軍費總額的40%。

根據美國媒體報導，2026財年的國防預算約為9010億美元，但白宮對此仍表示「不足以因應危險時刻」。川普於1月初明確提議，2027財年軍費應進一步飆升至1.5兆美元，凸顯川普第二任期強烈的軍事擴張決心，預計國防支出佔GDP比例將從3.5%提升至5%。

日本政府日前正式批准2026財年(2026年4月至2027年3月)防衛預算案，金額高達9.04兆日圓(約580億美元)，已經連續14年刷新紀錄，更穩坐全球軍費開支第三大國。

回顧2025年歐洲國防開支高達5630億美元，佔全球總開支的21%，相較2022年的17%顯著增長。其中，德國以1070億美元成為歐洲最強推動力，其次為英國(943億美元)、法國(700億美元)、義大利(401億美元)及波蘭(332億美元)。歐洲各國更於去年6月承諾，目標在2035年將國防安全支出提升至GDP的5%。

報告特別關注俄羅斯的軍事財務狀況。2025年俄羅斯國防開支約為1862億美元，雖然實際增速僅3%，遠低於2024年的56.9%，但其規模已佔GDP的7.3%以上，是2021年(3.6%)的兩倍之多。吉格里希指出，儘管戰爭帶來巨大成本，但俄羅斯央行成功穩住了金融體系，維持了「戰爭機器」的持續運轉。

以目前已知事實作結，全球軍費規模的持續擴大，預示著「戰略競爭」已成為常態。隨著美國戰略收縮與區域盟友的國防自主化，2026年的地緣政治格局，加上中東戰火將更趨複雜與多極化。