超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」從熟食加料到質感特調

▲便利商店不再只是快速消費的場所，透過萊爾富多樣化的熟食與飲品，民眾開始發掘創意混搭的樂趣，快來盤點近期10大網路熱議的隱藏版吃法！

圖、文／萊爾富提供

近年來，不少人走進便利商店時，已經不只是「買一樣東西就離開」。有些人會多看兩眼貨架，想想手上的熱食能不能再加點什麼；也有人買咖啡時，順手拿瓶飲料，試試不同混搭的可能。從原本單純填飽肚子，到開始嘗試不同品項的組合，便利商店的日常選擇，正在悄悄出現變化。

在眾多門市選項中，商品橫跨熟食、零食、咖啡與酒款的萊爾富，成為不少人嘗試創意搭配的選擇。不論是加班後想來點熱食、通勤途中快速補給，或週末夜晚想放鬆一下，都能透過簡單組合，替熟悉的味道多加一點層次。因此，本次整理出10大網路高討論度的隱藏版組合，從鹹食到飲品一次盤點。

6款鹹食創意搭配 熟悉味道多一層變化

1. 麻辣鴨血豆腐煲＋王子麵

濃郁香麻的湯頭本身層次分明，加入王子麵後吸附湯汁，讓麵條與鴨血、豆腐交織出更完整口感。對不少上班族而言，是加班後想來份熱騰騰餐食時的選擇。

2. 香菇瘦肉粥＋可樂果

溫潤清香的粥品，撒上可樂果後增添鹹香與酥脆層次。軟與脆的對比，讓原本簡單的一餐更具變化，也讓等待時刻多了些趣味。

3. 鹹奶油玉米杯＋鮪魚罐頭

玉米的自然甜味結合奶油香氣，拌入鮪魚後增添紮實口感與鹹香層次，份量感更為完整。除單吃外，也能延伸搭配吐司或蛋料理。

4. 虎留香川味酸辣粉＋無加糖豆漿

酸辣鮮明的湯底加入無加糖豆漿後，口感更顯滑順。豆漿的溫潤平衡辛香刺激，呈現不同於單吃時的風味體驗。

5. 中華豆腐＋多力多滋(皮蛋口味)

將餅乾壓碎鋪在滑嫩豆腐上，酥脆與柔嫩形成鮮明對比。若依個人口味加入花生粉與香菜，香氣層次更加豐富，展現創意冷盤風格。

6. 北斗Q肉圓＋雞胸肉

Q彈外皮包裹鹹香內餡的肉圓，搭配雞胸肉後讓整體份量更完整，也為外食族提供不同搭配思路。

4款質感特調飲品 從午後提神到週末放鬆

1. 大杯特濃美式＋日本檸檬風味碳酸飲料

將檸檬風味碳酸飲料加入特濃美式，咖啡香氣與酸香交織，氣泡感讓整體口感更顯清爽，適合作為午後轉換節奏的飲品。

2. 果C果昔(莓完莓了)＋布丁

草莓果香濃郁的果昔加入布丁後，奶香與果香融合，攪拌後口感更加綿密滑順，成為不少人下班後的小小儀式感。

3. 樂法海洋深層小氣泡＋大摩12年單一麥芽威士忌

清爽氣泡質地襯托威士忌的麥芽香氣，入口層次更加分明，為夜晚增添不同氛圍。

4. 樂法100%純果汁蘋果百香果汁＋百加得萊姆酒

蘋果與百香果的酸甜果香，結合萊姆酒清新的酒感，口感順口、尾韻帶有淡淡果香，適合聚會或輕鬆聊天時刻。

日常選擇更多元 讓一餐有不同想像

其實，這些搭配方式沒有太複雜的技巧，只是多一個「試試看」的念頭。熟悉的商品換個排列方式，味道就有了不同感受。對不少人來說，這樣的小變化，正是忙碌生活裡的一點新鮮感。

下次走進萊爾富，也許不必急著結帳離開，不妨多看一眼、換個搭法。或許，一頓原本平凡的餐點，就能因為一點創意組合，變成屬於自己的日常風味。

※飲酒過量，有害健康；未滿十八歲請勿飲酒。