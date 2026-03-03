高麗菜不只是天然胃藥！她「漲奶」拿菜葉冷敷止痛　醫證實：有效

▲婦產科名醫蘇怡寧證實，冷藏的高麗菜葉確實能降低乳房腫脹時的疼痛。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

去年有民眾於Threads分享「高麗菜煮蛋」小妙招後，近期再次掀起「生活智慧王」的討論，更出現了「去坐高麗菜煮蛋那桌」的金句。就有一名女子分享，她曾在產後把高麗菜葉拿來「敷奶」，以舒緩漲奶不適，引來不少網友留言認證。對此，婦產科名醫蘇怡寧也證實，冷藏高麗菜葉的確可以用來冷敷，效果與市售冷凝膠敷墊差不多。

一名女子在Threads發文表示，她以前在月子中心時，會將母乳和高麗菜冰在冰箱，當朋友好奇詢問「是要自己煮嗎？」她便會解答「那是漲奶時用來冰敷的」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「我也有敷過，當下覺得自己像小美人魚」、「真的辛苦高麗菜 ，但敷完真的很臭」、「大約15年前左右我實習婦產科時，產科實習老師就這樣教剛生產完產婦們用高麗菜葉片冰敷乳房，媽媽們都會很驚訝」、「之前產科實習的時候還特別為高麗菜做過簡報！高麗菜真的很萬能哈哈哈哈」、「台灣的高麗菜真的很忙」、「人類對高麗菜的開發不足5%」。

對此，蘇怡寧也在臉書粉專撰文說明，早在古希臘與羅馬時期，高麗菜就被稱為「窮人的藥箱」，只要哪裡腫就往哪裡敷，後來這股風潮從歐洲蔓延到全世界，也成了助產士與媽媽之間口耳相傳的消炎秘方，由於葉子大、柔軟、包覆性好，且在井水或陰涼處放一下就會涼，拿來當敷料完全合理。

蘇怡寧指出，在現存的羅馬農業與醫療書寫裡，確實可以看到甘藍類被當成外敷的材料，甚至被提及用於乳房相關的傷口或腫痛處置，這比較像是古代版的生活醫療工具箱，如果家裡沒有醫材，就用手邊最像醫材的東西擋一下。

蘇怡寧表示，現代研究的結論其實很清楚，冷藏的高麗菜葉確實能降低乳房腫脹時的疼痛與硬度，隨機對照試驗也顯示，冷高麗菜葉與冷凝膠敷墊都有效，效果也差不多，而系統性回顧與統整研究普遍認為，高麗菜葉確實可以幫忙，不過很多時候之所以有效，主要是低溫加上上葉片的服貼與包覆，讓冷敷更加均勻方便。

蘇怡寧強調，高麗菜確實可以當作冷敷貼片，而科學也證明冷敷對緩解產後乳房腫脹疼痛是有效的，但高麗菜不是魔法，屬於可用但不神化的輔助方法。

