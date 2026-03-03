　
他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

張家銘指出，每天快走30分鐘，持續3到6週，會發現排便開始變順、腹脹減少、精神也變穩。（示意圖／photoAC）

張家銘指出，每天快走30分鐘，持續3到6週，會發現排便開始變順、腹脹減少、精神也變穩。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

規律運動帶來的好處，不只燃脂流汗那麼簡單！基因醫師張家銘分享，一位朋友每天快走30分鐘、持續3個月，體重雖然沒有明顯下降，但排便變順、睡眠變深、情緒更穩定，而相關研究也顯示，中等強度運動可改變腸道菌多樣性，進而影響發炎、代謝與心理狀態。

張家銘在臉書粉專發文表示，近期有位朋友向他分享，自己每天快走30分鐘，堅持了3個月，雖然體重沒有明顯下降，但整個人變得比較穩，排便順了，睡得更沉，心情也沒有那麼起伏。

張家銘說明，這些改變不是偶然，也不是心理暗示，背後有很清楚的分子機制在運作，不僅是運動流汗而已，而是腸道菌相正在慢慢重組；2025年一篇發表在《運動醫學與健康科學》（Sports Medicine and Health Science）的綜合性回顧文章顯示，根據大量研究證據可以發現，規律而適度的運動可以改變腸道菌相的結構與多樣性，進而影響發炎反應、代謝穩定度與心理狀態。

張家銘提到，很多時候真正改變健康的關鍵，不是體重計上的數字，而是藏在腸道裡那片正在重新長大的好菌森林；近幾年醫學界越來越重視腸道菌，原因在於許多慢性疾病的源頭，都和腸道菌有關。

張家銘指出，從肥胖、糖尿病，到憂鬱、失智，甚至自體免疫疾病，背後都能看到腸道菌相變化的影子，腸道菌能夠幫忙分解食物、製造維生素、調節免疫系統、維持腸道屏障的完整性，甚至還會透過腸腦軸影響情緒與壓力反應。

張家銘提醒，當腸道菌便得多樣、結構穩定，發炎自然會下降，代謝會變順，血糖波動也會比較平穩，整個人會感覺比較穩、比較有力；如果結構開始失衡，物種變單一，壞菌增加、好菌減少，那麼慢性發炎會慢慢升高，腸胃變得敏感，體重也比較容易上升，精神跟著起伏。

張家銘說，有研究發現，規律而且中等強度的運動，可以增加腸道菌的多樣性，特別是會產生短鏈脂肪酸的菌種，例如產丁酸菌，而丁酸（Butyrate）進入腸道細胞後，會抑制組蛋白去乙醯酶，進而讓發炎基因的表達下降，同時強化腸道上皮細胞，減少腸道通透性，同時還會提升粒線體效率，讓細胞使用能量更順暢。

張家銘建議，若每天快走30分鐘，持續3到6週，排便開始變順、腹脹減少、精神變穩，那不是巧合，而是產丁酸菌在增加；不僅如此，運動時肌肉會釋放肌肉因子，例如介白素六，這些分子會刺激腸道L細胞分泌胰高血糖素樣胜肽一 （GLP-1，Glucagon-Like Peptide-1），幫助血糖調節，而腸道菌產生的短鏈脂肪酸會進入肌肉粒線體，提升脂肪氧化能力，這意味著運動讓腸道變好，腸道再回過頭來讓代謝更穩，只要血糖穩了，精神也比較集中。

張家銘強調，當運動強度過高、恢復時間不足，壓力荷爾蒙便會升高，腸道通透性增加，使得免疫暫時下降，如果出現腸胃不適、容易感冒，那代表強度與恢復比例失衡，需要重新調整節奏。

對此，張家銘也列出以下3種做法，只要持續3個月，就能發現排便規律、腹脹改善、血糖波動減少、情緒穩定、焦慮感下降，而睡眠也能變深：

1、穩定運動頻率：

每週3到5次中等強度有氧運動，例如快走或騎腳踏車，每次30分鐘到45分鐘，強度維持在可以講話但微喘的程度，這個區間最有利於產丁酸菌增加。同時，增加膳食纖維攝取，例如抗性澱粉（Resistant Starch）、水溶性膳食纖維，以及各種天然蔬菜與全穀，這些都是好菌的食物。

2、觀察發炎與代謝指標：

如果高敏感性C反應蛋白偏高，先避免高強度爆發型訓練；若糖化血色素偏高，以穩定有氧為主，再慢慢加入阻力訓練。

3、依體質微調：

壓力大、睡眠品質差的人，應先改善睡眠與恢復，再增加運動量；腸道敏感的人，可以短期使用特定菌株益生菌，但重點仍然在生活型態。

原始連結

他每天快走30分鐘「人變了」！　醫認證：非心理作用

