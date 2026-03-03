　
今元宵節遇血月！命理師示警3禁忌別做：恐燒掉好財路

今年3月3日元宵節恰逢月全食。（翻攝自臺北市立天文科學教育館）

▲今天3月3日是元宵節，剛好碰到月全食，不少人擔心會有不祥之兆。（翻攝自臺北市立天文科學教育館）

圖文／鏡週刊

今年3月3日元宵節恰逢月全食（俗稱血月），民俗專家王老師在臉書粉專發文指出，由於元宵象徵圓滿，今年卻遇上月全食「赤馬遇紅月」，因此要注意3禁忌，以免影響整年運勢。

月全食遇元宵　圓滿能量受影響？

王老師表示，元宵節原本具有團圓與圓滿能量，但月全食發生時，月亮被地球影子遮蔽，民間因此認為圓滿之氣受阻，才出現不吉的說法。他指出，真正需要注意的禁忌其實不多，重點在於避免影響自身財運與情緒。

避免動怒　「火上加火」燒掉好財路

首先，他提醒當天不宜隨意借錢給他人，以免象徵將好運外借，「肉包子打狗，財氣難回頭」，也不建議向他人借錢，避免影響貴人運。其次，元宵節應避免動怒，「赤馬紅月」若動怒，如同火上加火，燒掉好財路，元宵節凡事求個圓，天官大帝賜下的福氣才接得住。

白天能量佳　補財庫應避開月全食時段

此外，許多人會在元宵節拜拜求財、補財庫。王老師建議，應避開月全食發生的時段，也不宜在該時段做重大財務決定。他指出，這天白天能量是非常好的，早點起床拜拜，今年會順風順水，馬上來財。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

