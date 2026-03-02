　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果端出「平價版Pro」！M4 iPad Air效能飆2.3倍、記憶體暴增50%

▲全新 iPad Air 登場。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲全新 iPad Air 登場。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者閔文昱／綜合報導

Apple 今晚正式發表新一代 iPad Air，主打核心效能與連線能力全面升級，新機首度搭載筆電等級的 M4 晶片，並將統一記憶體一口氣提升至 12GB，較前代增加 50%，效能定位也被外界視為「平價版 Pro」。外觀設計延續前代風格，維持 11 吋與 13 吋兩種尺寸。

效能狂升30%　AI運算、光追全面強化

新款 iPad Air 由原本的 M3 晶片升級至 M4，搭載 8 核心 CPU 與 9 核心 GPU，整體運算速度比前代快上 30%，若與 M1 機型相比，效能提升達 2.3 倍。圖形處理方面更支援硬體加速網格著色與光線追蹤，3D 渲染效能較 M1 提升超過 4 倍。

在 AI 應用上，12GB 記憶體搭配 120GB/s 記憶體頻寬與 16 核心神經網路引擎，官方指出，裝置端 AI 模型運算速度可達 M1 機型的 3 倍以上。

▲全新 iPad Air 登場。（圖／翻攝自蘋果官網）

首搭自研 N1、C1X 晶片　連線快又省電

連線規格是此次另一大亮點。新款 iPad Air 首度導入 Apple 自研的 N1 無線晶片與 C1X 行動數據機，支援 Wi-Fi 7、Bluetooth 6 與 Thread 協定，提升 AirDrop 與個人熱點穩定度。行動網路版本在 C1X 加持下，資料傳輸速度提升最高 50%，同時降低約 30% 功耗，對長時間外出工作的使用者更具吸引力。

iPadOS 26 上身　多工體驗更像 Mac

系統方面，新機搭載 iPadOS 26，導入全新「Liquid Glass」半透明設計語言，並強化視窗管理機制，讓多工操作更接近 macOS 體驗。檔案 App 也新增資料夾自訂與清單檢視功能，並全面整合 Apple Intelligence，主打隱私優先的裝置端 AI 應用。

▲全新 iPad Air 登場。（圖／翻攝自蘋果官網）

售價不變、台灣上市時間未定

新款 iPad Air 提供藍色、紫色、星光色與太空灰四色選擇，儲存容量從 128GB 起跳，最高可選至 1TB。台灣建議售價維持不變，11 吋機型 19,900 元起、13 吋機型 26,900 元起，分為 Wi-Fi 與行動網路版本；美國等市場將於 3 月 4 日開放預購、3 月 11 日開賣，台灣上市時間仍待官方公布。

▲全新 iPad Air 登場。（圖／翻攝自蘋果官網）

02/28 全台詐欺最新數據

蘋果端出「平價版Pro」！M4 iPad Air效能飆2.3倍、記憶體暴增50%

