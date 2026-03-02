蘋果端出「平價版Pro」！M4 iPad Air效能飆2.3倍、記憶體暴增50%

▲全新 iPad Air 登場。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者閔文昱／綜合報導

Apple 今晚正式發表新一代 iPad Air，主打核心效能與連線能力全面升級，新機首度搭載筆電等級的 M4 晶片，並將統一記憶體一口氣提升至 12GB，較前代增加 50%，效能定位也被外界視為「平價版 Pro」。外觀設計延續前代風格，維持 11 吋與 13 吋兩種尺寸。

效能狂升30% AI運算、光追全面強化

新款 iPad Air 由原本的 M3 晶片升級至 M4，搭載 8 核心 CPU 與 9 核心 GPU，整體運算速度比前代快上 30%，若與 M1 機型相比，效能提升達 2.3 倍。圖形處理方面更支援硬體加速網格著色與光線追蹤，3D 渲染效能較 M1 提升超過 4 倍。

在 AI 應用上，12GB 記憶體搭配 120GB/s 記憶體頻寬與 16 核心神經網路引擎，官方指出，裝置端 AI 模型運算速度可達 M1 機型的 3 倍以上。

首搭自研 N1、C1X 晶片 連線快又省電

連線規格是此次另一大亮點。新款 iPad Air 首度導入 Apple 自研的 N1 無線晶片與 C1X 行動數據機，支援 Wi-Fi 7、Bluetooth 6 與 Thread 協定，提升 AirDrop 與個人熱點穩定度。行動網路版本在 C1X 加持下，資料傳輸速度提升最高 50%，同時降低約 30% 功耗，對長時間外出工作的使用者更具吸引力。

iPadOS 26 上身 多工體驗更像 Mac

系統方面，新機搭載 iPadOS 26，導入全新「Liquid Glass」半透明設計語言，並強化視窗管理機制，讓多工操作更接近 macOS 體驗。檔案 App 也新增資料夾自訂與清單檢視功能，並全面整合 Apple Intelligence，主打隱私優先的裝置端 AI 應用。

售價不變、台灣上市時間未定

新款 iPad Air 提供藍色、紫色、星光色與太空灰四色選擇，儲存容量從 128GB 起跳，最高可選至 1TB。台灣建議售價維持不變，11 吋機型 19,900 元起、13 吋機型 26,900 元起，分為 Wi-Fi 與行動網路版本；美國等市場將於 3 月 4 日開放預購、3 月 11 日開賣，台灣上市時間仍待官方公布。