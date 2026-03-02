歌仔戲《撿紅包》3/14桃園登場　3/6日起開放索票

▲歌仔戲《撿紅包》演員。(圖／石惠君戲曲劇坊提供)

記者楊淑媛／桃園報導

經典歌仔戲《撿紅包》將於3月14日（星期六）晚間7時20分，在桃園文化局演藝廳精彩演出。演出採免費索票制，實體票券將於3月6日（星期五）上午9時起，於該局一樓服務台限量開放索取，每人限領2張，數量有限，索完為止。

市府文化局2日指出，此次演出集結資深藝師及新生代藝生共同演繹，包括石惠君、廖玉琪藝師，及藝生林祉淩、張閔鈞、鄭紜如，共同呈現經典劇碼《撿紅包》，展現不同世代對歌仔戲的創意詮釋與傳承熱情。本劇以傳統冥婚為題材，融合傳統唱腔與現代表演手法，展現歌仔戲的藝術美學，講述一段陰陽錯配、情義圓滿的奇緣，是一齣寓教於樂、老少咸宜的戲曲作品。

▲融合傳統唱腔與現代表演手法，展現歌仔戲的藝術美學。(圖／石惠君戲曲劇坊提供)

本次演出由長期推動戲曲保存與教育的石惠君戲曲劇坊策劃呈現，該劇坊由石惠君藝師成立於2014年，石惠君藝師為提攜年輕世代，長年積極製作教材，無償提供予學校、社團作為課程練習與非營利性演出使用。劇坊以文化教育為方針，致力於推廣及傳承臺灣傳統戲曲文化，並演出多部深具教育與創新精神之作品，如《楊宗保與穆桂英》、《鳳凰卵》、《忠義膽．寇珠魂》等，展現優異之藝術實力與文化推廣成效，具高度社會影響力與文化價值。

演出當日晚間7時開放觀眾入場，採對號入座，請依票面座位號碼入座，並提前抵達，以利入場作業及節目準時開始。