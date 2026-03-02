　
地方 地方焦點

元智大學攜手忠欣推動TOEIC榮譽學院　強化學生英語能力

▲元智大學攜手忠欣公司推動TOEIC榮譽學院

▲元智電通學院院長陳敦裕（左）、雙語教學推動資源中心主任阮于珊（中）與忠欣公司行銷中心經理黃文仲（右），攜手開啟「TOEIC榮譽學院」合作新篇章。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學持續深化學生國際競爭力，電機通訊學院近日與忠欣公司正式簽署「TOEIC榮譽學院計畫」合作備忘錄，攜手推動專業教育與英語能力並重的人才培育模式，期望強化學生銜接國際職場的實力。

電機通訊學院院長陳敦裕表示，此項合作對師生具高度實質助益，不僅增加參與英語能力檢測的機會，也能系統性培養學生在專業領域之外的語言實力。他指出，學生報考相關測驗時可享專屬優惠及多元學習資源，對提升學習誘因與職涯準備具有正面效果，學院教師也可參與多項英語能力認證與教學資源活動，打造兼具專業技術與語言能力的學習環境。

▲元智大學攜手忠欣公司推動TOEIC榮譽學院

▲元智大學攜手忠欣公司推動TOEIC榮譽學院，簽署儀式中，與會主管合影。（圖／元智提供）

陳敦裕指出，透過企業資源與大學研究能量的結合，協助學生在就學期間即培養國際職場所需的溝通能力與跨域競爭力，進一步孕育具備全球視野的專業人才。忠欣公司行銷中心經理黃文仲則指出，元智大學長期為台灣資通訊產業培育關鍵人才，在校內相關學院陸續參與後，此次合作象徵校方核心教學單位的全面串聯，將共同推動英語能力與專業教育整合的新模式。

02/28 全台詐欺最新數據

