快訊／嫩粉色登場！iPhone 17e突襲發表　256GB起跳、售價21,900元

▲蘋果推出iPhone 17e。（圖／蘋果官網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

Apple 今（2日）晚間以新聞稿形式，正式發表 iPhone 17 系列中定位最親民的新機 iPhone 17e。新機主打「加量不加價」，不僅搭載與標準版 iPhone 17 同級的 A19 晶片，起始儲存空間也一口氣拉升至 256GB，台灣建議售價維持 21,900 元，試圖重新定義入門款 iPhone 的性價比。

A19＋C1X數據機 續航與效能同步升級

iPhone 17e 採用 3 奈米製程的 A19 處理器，配置 6 核心 CPU 與 4 核心 GPU，並內建 16 核神經網路引擎，可完整支援 Apple Intelligence 各項生成式 AI 功能。行動網路方面，則首度下放 Apple 自研的 C1X 數據機，官方指出傳輸速度較前代提升 2 倍、功耗降低約 30%，也讓新機在影片播放情境下，最長可達 26 小時續航表現。

補齊MagSafe 耐用度與設計維持經典

在外觀設計上，iPhone 17e 延續 6.1 吋 Super Retina XDR OLED 螢幕，未導入動態島，仍採用瀏海設計，搭配 Face ID。正面玻璃升級為第二代超瓷晶盾，抗刮能力提升 3 倍，並具備 IP68 防塵防水等級。值得注意的是，iPhone 17e 補回前代缺席的 MagSafe 磁吸充電，最高支援 15W 無線快充，正式接軌完整的磁吸配件生態系。

單鏡頭也能當雙鏡用 相機規格不縮水

相機配置方面，iPhone 17e 維持單顆 4,800 萬畫素 Fusion 主鏡頭，但透過高畫素裁切，提供「光學品質」的 2 倍望遠效果，等於一顆鏡頭兼具廣角與望遠用途。新機同時支援次世代人像模式，可拍攝後再調整景深與對焦點，錄影規格則支援 4K 60fps Dolby Vision；前鏡頭為 1,200 萬畫素 TrueDepth 相機。

嫩粉色成亮點 台灣3月4日開放預購

配色方面，iPhone 17e 除了黑色、白色外，新增柔和霧面質感的「嫩粉色」，成為這次最受矚目的新色選項。容量則提供 256GB 與 512GB 兩種版本，台灣售價分別為 21,900 元與 28,900 元。官方公布，新機將於 3 月 4 日晚間 9 點 15 分在台開放預購，並於 3 月 11 日正式上市。