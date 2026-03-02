大園貴文宮遶境祈福　蘇俊賓三度赤腳過火祈平安

▲蘇俊賓赤腳過火祈平安。（圖／市府提供）

桃園市大園區貴文宮2日舉行遶境安座過火儀典。副市長蘇俊賓表示，這是他第三年到大園貴文宮陪同九府千歲、媽祖及眾神尊遶境祈福，並再度參與赤腳過火及安座儀式，為地方祈願新春平安順遂。

蘇俊賓表示，三年前首次參與過火時心情略顯緊張，當時內海里許程睿里長在旁鼓勵「跟著做就對了」，讓他順利完成儀式；隨著年年參與，如今再次踏上火堆，在九府王爺與夫人庇佑下，內心更顯平靜與安定。

今年除徐其萬主委及貴文宮團隊外，涂權吉委員與青峰里劉秋霞里長也陪同赤腳過火，展現地方共同守護信仰的凝聚力。蘇俊賓指出，大園內海里貴文宮為全台唯一供奉九府千歲的廟宇，每年正月十四舉行遶境活動，象徵信仰延續與地方向心力。他也感謝廟方及地方人士長年守護百年儀典，讓傳統文化在現代社會持續傳承，成為社區凝聚的重要核心。

民政局表示，貴文宮創建於清光緒21年（1895年），迄今已有130餘年歷史，是大園區內海重要信仰中心。廟內奉祀九府王爺及王爺夫人，為全臺少見同祀格局，亦為地方珍貴文化資產。每年正月十四舉行遶境祈福與過火安座儀式，凝聚居民情感，也延續百年傳統。

包括：立法委員涂權吉、市議員暨大園貴文宮主任委員徐其萬、市府民政局專門委員游建盛、大園區長余誌松等均一同出席。