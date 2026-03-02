　
地方 地方焦點

桃園農林漁牧普查啟動　鼓勵網路自主填報可抽大獎

▲桃園市農林漁牧業普查處揭牌

▲桃園市農林漁牧業普查處揭牌。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市農林漁牧業普查處成立暨揭牌儀式，2日於市府5樓舉行。副市長王明鉅表示，桃園兼具工業實力與農漁山林資源，本次普查將全面盤點近5年來產業結構與經營型態的變化，作為中央與地方未來農業政策擬定及資源配置的重要依據，進一步協助產業轉型升級。

王副市長強調，數據是科學決策的根本。面對農業勞動力減少與產業轉型壓力，市府將結合AI與智慧科技推動農業升級，而精準完整的統計資料將成為市府科技導入與政策規劃的重要參考依據。期勉主計處與各局處攜手合作，確保普查順利完成，為桃園發展智慧農業與智慧城市奠定更穩固基礎。

▲桃園市農林漁牧業普查處揭牌

▲桃園市農林漁牧業普查處揭牌。（圖／市府提供）

主計處長蔡進滿指出，我國農林漁牧業普查自民國45年起辦理，本次為第15次，而桃園預計普查約5萬2,000戶，動員主計人員、農業行政人員及各區公所村里幹事共約550人投入。普查分兩階段進行，4月10日至4月底開放網路自主填報，5月初至6月底由訪查員到府訪查。完成普查者可參加抽獎，最高獎金新臺幣10萬元，愈早完成填報，中獎機會愈高，鼓勵農友踴躍配合。

農業局長陳冠義表示，桃園為農業重要城市，本次普查整合區公所、戶政單位及各級農會資源協力推動，盼透過完整盤點，作為未來預算編列、智慧農業推動及補助政策調整的重要參考，強化產業競爭力與永續發展動能。

主計處補充，本次普查由行政院主計總處統籌，各直轄市及縣市政府設立「普查處」在地協力推動。普查對象涵蓋農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈與水產養殖等經營者。普查員將遵守「不洩漏個資、不詢問表外資料、不索取帳戶資訊、會佩戴證件、會親送函件」的「3不2會」原則，保障民眾權益。市府也將以普查成果為基礎，強化農業數據治理，推動產業鏈升級，打造安全、智慧、永續的農業發展環境。

桃園農林漁牧業普查啟動智慧農業產業升級AI科技

