2美眾議員致函宏都拉斯總統　籲跟台灣恢復邦交「比中國好100倍」

美國眾議員致函宏都拉斯總統，呼籲跟台灣恢復邦交，並強調比跟中國好100倍。（圖／記者陶本和翻攝）



記者陶本和／台北報導

美國眾議員蒂芙尼（Tom Tiffany）與奧格爾斯（Andy Ogles），聯名致函祝賀宏都拉斯總統阿斯弗拉（Nasry Asfura）贏得選舉，並在信中呼籲，強烈支持他所提出恢復與台灣恢復邦交關係的期望；他們也贊同阿斯弗拉先前的觀點，認為整個區域跟台灣合作，比跟中國合作「好100倍」。

這封由眾議員蒂芙尼和奧格爾斯聯署的信件，內容祝賀阿斯富拉贏得選舉，稱這對宏都拉斯、拉丁美洲乃至整個西半球來說都是振奮人心的好消息。信中更表示，宏都拉斯選民否決了前總統卡斯特羅的政策，包括錯誤地切斷與台灣長達80年的外交關係，轉而與北京建交的決定。

議員表示，阿斯弗拉競選時承諾加強宏都拉斯與美國、以色列和台灣的經濟和外交關係，這令他們倍感鼓舞。他們說，他們強烈支持阿斯弗拉提出恢復與台灣外交關係的願望。

議員們也贊同阿斯弗拉先前的觀點，認為宏都拉斯乃至於整個區域與台灣合作比與中國合作「好100倍」。議員們表示，他們期待阿斯弗拉正式宣布外交關係變更。

事實上，阿斯弗拉於2月7日在佛羅裡達州與美國總統川普會面，雙方討論了安全、投資和貿易等議題。會後，阿斯弗拉 表示，他正在重新評估宏都拉斯的外交方向，並考慮將承認關係從北京轉回台北。