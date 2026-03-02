　
政治

2美眾議員致函宏都拉斯總統　籲跟台灣恢復邦交「比中國好100倍」

▲▼美國眾議員致函宏都拉斯總統，呼籲跟台灣恢復邦交，並強調比跟中國好100倍。（圖／記者陶本和翻攝）

▲美國眾議員致函宏都拉斯總統，呼籲跟台灣恢復邦交，並強調比跟中國好100倍。（圖／記者陶本和翻攝）

記者陶本和／台北報導

美國眾議員蒂芙尼（Tom Tiffany）與奧格爾斯（Andy Ogles），聯名致函祝賀宏都拉斯總統阿斯弗拉（Nasry Asfura）贏得選舉，並在信中呼籲，強烈支持他所提出恢復與台灣恢復邦交關係的期望；他們也贊同阿斯弗拉先前的觀點，認為整個區域跟台灣合作，比跟中國合作「好100倍」。

這封由眾議員蒂芙尼和奧格爾斯聯署的信件，內容祝賀阿斯富拉贏得選舉，稱這對宏都拉斯、拉丁美洲乃至整個西半球來說都是振奮人心的好消息。信中更表示，宏都拉斯選民否決了前總統卡斯特羅的政策，包括錯誤地切斷與台灣長達80年的外交關係，轉而與北京建交的決定。

議員表示，阿斯弗拉競選時承諾加強宏都拉斯與美國、以色列和台灣的經濟和外交關係，這令他們倍感鼓舞。他們說，他們強烈支持阿斯弗拉提出恢復與台灣外交關係的願望。

議員們也贊同阿斯弗拉先前的觀點，認為宏都拉斯乃至於整個區域與台灣合作比與中國合作「好100倍」。議員們表示，他們期待阿斯弗拉正式宣布外交關係變更。

事實上，阿斯弗拉於2月7日在佛羅裡達州與美國總統川普會面，雙方討論了安全、投資和貿易等議題。會後，阿斯弗拉 表示，他正在重新評估宏都拉斯的外交方向，並考慮將承認關係從北京轉回台北。

02/28 全台詐欺最新數據

快訊／嫩粉色登場！iPhone 17e突襲發表　售價曝光

司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉向與動盪

司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉向與動盪

在 2026 年全球貿易局勢劇烈震盪的當下，美國最高法院於 2 月 20 日針對「學習資源公司訴川普案」（Learning Resources, Inc. v. Trump）所做出的裁決，成為經貿歷史的重要分水嶺。此項裁決認定川普（Donald Trump）依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所加徵的「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）違反憲法，主因在於關稅權力屬於國會，總統無權單方面無限期徵收。此項判決不僅使美國行政部門過去一年多來的核心經貿政策面臨法律崩解，更讓全球產業鏈陷入一場前

關鍵字：

宏都拉斯台灣美國議員邦交外交政策

